SP2B anuncia programação focada numa nova lógica para os negócios

São Paulo ganhará, em agosto, um novo megaevento voltado à economia criativa, tecnologia e inovação. Batizado de SP2B — São Paulo Beyond Business, o encontro ocupará todos os equipamentos do Parque Ibirapuera entre os dias 9 e 16 de agosto.

A proposta é transformar a capital paulista em um polo global de discussões sobre negócios, cultura, tecnologia, comportamento e cidades. A organização prevê mais de 750 painéis, mil horas de conteúdo e cerca de 2 mil palestrantes distribuídos em 30 palcos.

Segundo os organizadores, a expectativa é receber mais de 500 mil pessoas ao longo dos oito dias de programação.

O evento foi idealizado pela Da20, empresa fundada por Rafael Lazarini. A primeira edição terá como tema “A Nova Lógica do Empreendedorismo”.

“Vivemos uma transformação profunda na forma como empresas, lideranças e sociedades geram valor”, afirmou Lazarini, fundador e CEO da Da20.

A Claro será a apresentadora oficial do encontro. O projeto também conta com oferecimento da Prefeitura de São Paulo e parceria estratégica do Governo do Estado.

Do empreendedorismo à saúde mental

A programação mistura nomes do universo corporativo, tecnologia, saúde, criatividade, música, educação e comportamento.

Entre os principais convidados internacionais está Esther Perel, psicoterapeuta belga radicada nos Estados Unidos e autora dos best-sellers “Mating in Captivity” e “The State of Affairs”. Ela fará a palestra de abertura do evento.

Outro destaque é Daniel Lamarre, ex-CEO do Cirque du Soleil, que liderou a expansão global da companhia durante quase duas décadas.

A agenda também inclui Sankar Venkatraman, embaixador global do LinkedIn; Ndidi Oteh, CEO global da Accenture Song; e Aaron Ross, autor de “Receita Previsível”.

O evento ainda terá representantes brasileiros de empresas e instituições como Brasilprev, Bradesco, Conta Black, Mastertech e inovabra.

Na área de comportamento e saúde mental, participam nomes como Christian Dunker, psicanalista e vencedor do Prêmio Jabuti, e Elisama Santos, autora e especialista em comunicação não violenta.

Estrutura ocupará todo o Ibirapuera

O SP2B será dividido em oito áreas temáticas espalhadas pelo Parque Ibirapuera.

Os espaços incluem Auditório Ibirapuera, Oca, Bienal, Museu Afro, Planetário, Marquise e outras áreas do parque.

A organização definiu cada ambiente como uma “estação” temática voltada a assuntos específicos, como inteligência artificial, longevidade, ética, cultura digital, branding, música, gastronomia e futuro do trabalho.

O espaço Beyond, instalado no Pacubra, concentrará debates sobre IA, computação quântica, transformação econômica e infraestrutura digital.

Já a Bienal receberá o Beehive, área dedicada a networking, negócios, startups, mentorias e encontros com investidores.

A programação musical e artística ficará concentrada na Marquise e no Jardim do Auditório.

Inspiração no SXSW

A organização do SP2B aposta em um modelo semelhante ao de grandes festivais internacionais de inovação e criatividade, como o SXSW, realizado em Austin, nos Estados Unidos.

O evento contará, inclusive, com participação de Hugh Forrest, ex-presidente e ex-Chief Programming Officer do SXSW, na equipe de gestão e curadoria.

Segundo os organizadores, a ideia é posicionar São Paulo na rota global de encontros voltados à nova economia.

O SP2B também anunciou parceria com o programa internacional ScaleUp inBrazil, iniciativa realizada em conjunto com entidades como ApexBrasil, ABVCAP, JETRO e Enterprise Singapore.

O programa trará ao Brasil 20 startups de Israel, Japão e Finlândia, com atuação em áreas como deep tech, inteligência artificial, cibersegurança, agritech e climate tech.

Evento terá programação gratuita

Parte da programação será aberta ao público.

No sábado, o evento promoverá atividades gratuitas voltadas a microempreendedores individuais, criadores e empreendedores periféricos.

A agenda inclui oficinas, mentorias, treinamentos de pitching e masterclasses.

No domingo, o chamado “Experience Day” abrirá o parque para shows, cinema ao ar livre e experiências interativas gratuitas.

As credenciais para os demais dias já estão à venda pela Ticketmaster.

O ingresso Explorer, com acesso aos sete dias de evento, custa R$ 1.180. Já as credenciais Enterprise e Platinum custam R$ 2.360 e R$ 4.720, respectivamente.