Ray-Ban lança a primeira coleção exclusiva para o mercado jovem brasileiro

A Ray-Ban é quase sinônimo de óculos. Em seu portfólio estão modelos clássicos e atemporais, como o Wayfarer, sucesso dos anos 1950, e o Aviador, de inspiração militar. A marca americana traz agora um modelo feito exclusivamente para o mercado brasileiro.

Mais do que isso, são óculos pensados para a geração Z, jovens nascidos entre 1997 e 2002, aqui do Brasil. “Esse é o ponto”, explica Fernanda Porto, diretora de marketing da EssilorLuxottica, grupo que detém a marca Ray-Ban. “Temos modelos mais clássicos, consagrados, que falam com todo mundo. Como a gente consegue manter essa história da marca de tanto sucesso passando por todos os públicos?”

Porto responde a sua própria pergunta. “Criando outros clássicos, criando outras narrativas de uma marca que representa categoria e inovação.” Ela reforça que, pela primeira vez, a Ray-Ban lança uma coleção feita para o público brasileiro, com campanhas próprias, fabricação no Brasil.

Óculos de sol: cor atemporal (Ray-Ban/Divulgação)

Formato grande e materiais sustentáveis

A coleção inclui dois modelos, um de grau e outro de sol. Os óculos de grau têm lentes maiores e vêm em quatro cores: preto e marrom translúcido, azul claro e cáqui. O modelo solar conta com cores atemporais, como o preto com lentes verdes ou o cáqui translúcido com lentes pretas.

Os óculos de sol apresentam outras combinações mais ousadas, como marrom com lentes azul escuro e branco suave com lentes lilás. “Eles são maiores mesmo, porque é uma geração bold, com personalidade. E tem a questão da sustentabilidade, algo importante para os jovens.”

Os óculos são feitos de materiais sustentáveis, como bio-poliamida2, e vêm em embalagens eco-friendly. A linha está sendo chamada de Cápsula Local e não será limitada. A campanha de lançamento, a partir desta segunda-feira 7 de outubro, contará com os influenciadores da marca, como Marcos Mion, Mano Brown, Giovanna Ewbank e Johnny Hooker.

1 /6 (Okean 57.)

2 /6 (Okean 57.)

3 /6 (Okean 57.)

4 /6 (Okean 57.)

5 /6 (Okean 57.)

6/6 (Okean 57.)

Importância do mercado brasileiro

Segundo a empresa, a geração Z já soma dois bilhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, representa o segundo maior grupo de trabalhadores, e que vem mudando padrões de consumo e comportamento. O novo lançamento da Ray-Ban reflete, portanto, essa estratégia "g-local", adaptando-se ao mercado brasileiro e mantendo sua essência global.

O lançamento mostra a importância do Brasil para o mercado da EssilorLuxottica e em particular para a marca. “A Ray-Ban é essa super marca globalmente reconhecida por ser democrática e atemporal”, diz Porto. “Uma tendência para nós é a comunicação com os novos consumidores.”

A diretora de marketing do grupo lembra que, recentemente, a marca fez algumas ações para falar com esses jovens clientes, como a coleção global Pulse. “E o Brasil apresentou um super resultado com esse lançamento, foi um sucesso.”

A EssilorLuxottica não abre números, mas confirma que o Brasil é um mercado estratégico para a Ray-Ban. “Uma pesquisa recente com a Kantar apontou um awareness altíssimo, de 99%. São as pessoas que demonstram reconhecimento da marca. Em consideração de compra, o índice é de 85%, uma taxa super alta.”

Os óculos de sol da coleção brasileira vão custar 690 reais e os de grau vão sair por 640 reais. As peças serão vendidas nas lojas da marca, no e-commerce e nas principais óticas, como Carol.