Do empanado à air fryer: Seara agora vende eletroportátil e quer dominar a cozinha

A Seara decidiu ampliar sua atuação além do setor alimentício e estreia agora no mercado de eletroportáteis com o lançamento de sua primeira air fryer. Desenvolvida em parceria com a Mondial, a novidade integra a estratégia da marca da JBS de aproximar alimento e preparo, aproximando-se ainda mais ao momento de consumo dentro de casa.

O anúncio acompanha a chegada recente de uma nova linha de produtos prontos para air fryer, como coxinha, quibe e empanados, e marca um movimento da empresa para capturar mais etapas da jornada do consumidor, conectando portfólio e praticidade em uma mesma proposta.

Segundo a Kantar, o eletroportátil já está presente em mais de 40% dos lares brasileiros. Ao entrar nesse segmento, a Seara busca ampliar sua presença nos domicílios, incentivar a experimentação de seus produtos e gerar valor com uma oferta de maior margem e consumo por conveniência, unindo inovação alimentar a uma nova frente de negócios no varejo.

“Percebemos que sabor e praticidade estão cada vez mais em alta para os nossos consumidores. Por isso, desenvolvemos essa parceria com a Mondial para oferecer um equipamento personalizado, que combina com nossa linha de produtos para Air Fryer”, diz Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara.

O equipamento reúne tecnologia Mondial e design personalizado da Seara, que, além das funções padrão, traz na parte superior uma comunicação visual customizada indicando o modo de preparo para cada produto da linha, como hambúrguer, lasanha, salsicha, pizza, frango crocante, quibe e frango.

Segundo a empresa, os produtos ficam prontos em até 20 minutos, sem a necessidade de uso de óleo. Por isso, a ideia é facilitar o uso pelo consumidor, prometendo maior agilidade e um preparo mais preciso, que preserva sabor, textura e crocância dos alimentos.

O aparelho tem capacidade de quatro litros, cesto quadrado e removível, área plana e revestimento antiaderente Duraflon. Está disponível para compra exclusivamente pela internet, no site da Mondial, por R$ 464,90.

Air fryer da Seara desenvolvida em parceria com a Mondial: lançamento amplia presença da marca na cozinha dos consumidores (Divulgação)

Crescimento com diversificação

A Seara não informou o valor do investimento nem as expectativas de vendas. Segundo a empresa, por enquanto, a air fryer é uma collab com a Mondial e não necessariamente se tornará uma nova frente de negócios. O lançamento, todavia, reforça o posicionamento da marca de diversificar o portfólio com foco em conveniência e diferenciação.

A linha de alimentos para air fryer foi destaque operacional no primeiro trimestre de 2025, período em que a unidade registrou receita líquida de R$ 12,6 bilhões, alta de 22% na comparação anual. A margem Ebitda avançou cerca de oito pontos percentuais, impulsionada pela expansão dos produtos prontos e pelas estratégias de preço.

Além disso, o novo eletroportátil reforça a estratégia da JBS, controladora da Seara, de investir em inovação, eficiência operacional e diversificação. O desempenho da marca contribuiu significativamente para o lucro líquido de R$ 2,9 bilhões registrado pela JBS no 1T25, crescimento de 77,6% em relação ao ano anterior.

A air fryer integra o portfólio de iniciativas da Seara voltadas a acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor e ampliar a rentabilidade por meio de maior valor agregado.