Sensodyne, da Haleon, reforça compromisso com a saúde bucal da população

A sensibilidade dentária é um problema que afeta milhões de brasileiros, mas ainda é subdiagnosticada. Muitas pessoas convivem com dor ao consumir bebidas quentes ou geladas ou ao se expor ao ar frio, sem perceber que se trata de uma condição tratável. Para chamar a atenção para o tema, promover o letramento em saúde sobre o assunto e apresentar soluções, Sensodyne — marca número 1 no mundo para dentes sensíveis — escolheu Campos do Jordão (SP) como palco para o lançamento de sua nova linha clínica.

A ação, realizada no Parque Capivari, apresentou o Clinical Repair, creme dental formulado com 5% de Novamin — tecnologia patenteada que libera cálcio e fosfato para formar uma barreira protetora sobre a dentina exposta.

Desenvolvida originalmente para regeneração óssea, a tecnologia foi adaptada para oferecer benefícios específicos para quem sofre com sensibilidade. O produto também proporciona ativação imediata, com alívio clinicamente comprovado em três dias, protege contra o retorno da dor e repara a camada de proteção perdida (com escovação diária duas vezes ao dia).

Ativação interativa no centro turístico

Como parte da estratégia, a marca da Haleon — empresa líder global em saúde do consumidor — criou o “Confessionário da Sensibilidade” — uma instalação em formato de caneca gigante, onde turistas eram convidados a compartilhar experiências pessoais sobre temas sensíveis, inclusive saúde bucal.

Além da ativação no parque, Sensodyne levou a campanha a bares e cafés da cidade, locais onde os gatilhos da sensibilidade são mais comuns, como bebidas quentes ou a exposição ao ar gelado. A ação contou com canecas termocrômicas nos estabelecimentos, onde, ao adicionar uma bebida quente, as peças revelavam mensagens com frases que expressavam desconforto ou dor, fazendo referência ao que acontece com dentes sensíveis.

A ideia, segundo André Campos, diretor de marketing da Haleon, foi criar pontos de contato reais com o público, ligando situações cotidianas ao reconhecimento precoce do problema. “Nossa estratégia foi ir além da comunicação tradicional, criando momentos de conexão com o consumidor. Ao integrar a marca a experiências do dia a dia, como essa em Campos do Jordão, conseguimos ampliar a conscientização sobre a sensibilidade dentária de forma relevante e engajar o público com o tema.”

O inverno como aliado da comunicação

A ação está alinhada ao conceito de conditional awareness — ou “consciência sobre a condição” —, que destaca a importância de reconhecer os sintomas como primeiro passo para buscar tratamento.

O inverno foi escolhido como momento estratégico, já que o consumo de bebidas quentes e a exposição ao frio intensificam os sintomas

Segundo dados da Associação Latino-Americana de Autocuidado Responsável (ILAR), 91% dos latino-americanos desejam mais informações sobre práticas de autocuidado. Hoje, essas ações geram economias de US$ 7,2 bilhões para os sistemas de saúde da região, além de 869 milhões de horas economizadas para pacientes e 122 milhões de horas para profissionais de saúde.

“A sensibilidade dentária é um problema comum que acontece quando a parte interna do dente [a dentina] fica exposta, geralmente por causa da retração da gengiva ou do desgaste do esmalte. Para a Haleon, promover o autocuidado é essencial para mudar esse cenário, não apenas por meio de produtos eficazes, mas também com informação clara e acessível que ajude a população a reconhecer os sinais precocemente e buscar soluções adequadas.”

Expansão de mercado e visão de longo prazo

O mercado global de cremes dentais para dentes sensíveis deve movimentar cerca de US$ 2,29 bilhões até 2030, segundo a consultoria Mordor Intelligence. No Brasil, o segmento já representa cerca de 20% do setor de higiene oral, com potencial de expansão nos próximos anos.

Para a Haleon, o lançamento do Clinical Repair tem dois objetivos: consolidar o posicionamento premium da marca e aumentar a consciência condicional da sensibilidade, para que mais pessoas busquem o tratamento adequado. “A ação faz parte de uma estratégia mais ampla da Haleon, que busca aliar inovação e conscientização para tornar o cuidado com a saúde bucal mais amplo e relevante. Com Sensodyne Clinical Repair, reforçamos nosso posicionamento premium, ao mesmo tempo que ampliamos o entendimento da população sobre a sensibilidade dentária e seu tratamento adequado.”

Combinando tecnologia, informação e uso inteligente da sazonalidade, a marca busca contribuir para reduzir o subdiagnóstico da sensibilidade dentária e incentivar hábitos de cuidado diário que melhorem a saúde bucal da população.