Melhores dos Negócios Internacionais 2025: inscrições prorrogadas

Empresas têm até o dia 14 de setembro para realizar a inscrição na premiação realizada por ApexBrasil e EXAME

Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025: cerimônia de premiação acontece em dezembro (Eduardo Frazão)

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 13h07.

As inscrições para o prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025 foram prorrogadas. Agora, as empresas têm até o dia 14 de setembro para garantir a presença na premiação que reconhece as empresas que se destacam no mercado internacional.

Realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com a EXAME, o prêmio chega à segunda edição com o objetivo de reconhecer a atuação de organizações que têm impulsionado o Brasil no mercado global.

Com 18 categorias, o Melhores dos Negócios Internacionais é voltado para empresas que se destacaram entre janeiro de 2024 e junho de 2025 com ações e iniciativas para o fortalecimento da posição do Brasil no exterior, levando produtos, serviços e inovações do país para o mundo.

A cerimônia de premiação acontece em dezembro, em São Paulo.

Quem pode se inscrever

Podem concorrer ao prêmio empresas, cooperativas, startups, comerciais exportadoras, entidades dos setores, fundos de participação e sociedades de investimentos que atendam aos critérios de avaliação em cada uma das categorias.

Para participar, clique aqui para ler o regulamento e se inscrever gratuitamente.

