Samsung transforma Galaxy AI em gênio da lâmpada em nova campanha da marca

A Samsung estreou uma campanha para promover as funcionalidades da Galaxy AI, sua inteligência artificial generativa, e reforçar a presença da marca no competitivo mercado de smartphones premium. Lançada em janeiro deste ano, a nova tecnologia da gigante sul-coreana já foi utilizada por mais de 100 milhões de dispositivos; a meta é alcançar 200 milhões até o final de 2024.

Idealizada pela agência Cheil, com apoio da Peralta Creatives e produção da Boiler, a campanha personifica o Galaxy AI na figura do gênio da lâmpada para mostrar, de forma lúdica, a capacidade da IA em facilitar a vida das pessoas ao tornar tarefas do dia a dia mais simples e eficientes.

O conceito passa por apresentar a transformação de desejos em realidade por meio da tecnologia. "Porém, assim como o personagem da mitologia árabe depende de um mestre para ser libertado da lâmpada, o Galaxy AI necessita dos usuários para explorar o seu potencial", diz Lucia Bittar, diretora de marketing de mobile experience da Samsung Brasil.

A 'mágica' acontece quando uma personagem visita uma galeria de arte e encontra o simpático gênio, que lhe concede três desejos. Ela escolhe ter o poder de se comunicar em várias línguas, desenhar roupas e acessar informações instantaneamente.

Prontamente, ele realiza seus desejos utilizando smartphones da Samsung e os recursos de inteligência artificial do Galaxy AI: o intérprete no Galaxy Z Flip6, o assistente de desenho no Galaxy Z Fold6 e o circule para pesquisar no Galaxy S24 FE.

“A nossa inteligência artificial resulta de uma combinação complexa de tecnologia, matemática e algoritmos aplicados de forma eficaz para oferecer recursos que facilitam a comunicação, melhoram a qualidade das fotos e aumentam a produtividade, sempre respeitando limites éticos e de segurança,” afirma Bittar.

A campanha será veiculada em plataformas online e offline, com filmes de 30 a 60 segundos para internet, além de TV aberta e paga. "A proposta é evidenciar a intersecção entre criatividade humana e inovação tecnológica, demonstrando como o Galaxy AI pode simplificar tarefas diárias e proporcionar mais tempo para atividades significativas", destaca Alexandre Peralta, fundador e CEO da Peralta Creatives.

A Samsung, conforme reportagem da EXAME, ficou atrás de concorrentes na disputa por chips destinados à inteligência artificial e sinalizou uma queda no lucro operacional do terceiro trimestre. A empresa reportou um lucro de 10,44 trilhões de wons (US$ 7,75 bilhões), 58% superior ao do primeiro trimestre. Mas o guidance para o terceiro trimestre prevê uma queda de 13% no lucro operacional.

Um dos maiores desafios enfrentados pela companhia está no mercado de memória de alta largura de banda (HBM). A Samsung tem perdido terreno para a rival SK Hynix no fornecimento de chips HBM para a Nvidia, líder no setor de IA, e também enfrentou atrasos na entrega de chips HBM3E, o que impactou negativamente seus resultados.