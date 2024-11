Meta adiou plano de construir data center movido a energia nuclear por conta de abelha rara, diz FT

Uma espécie rara de abelha foi encontrada no terreno onde a Meta planejava instalar um centro de dados de inteligência artificial (IA) movido a energia nuclear. Segundo o Financial Times, Mark Zuckerberg teria dito a funcionários durante uma reunião geral que os insetos complicariam ainda mais um acordo com uma usina nuclear para construir o centro de dados. A informação foi divulgada depois pelo Quartz.

Além das abelhas, o possível negócio enfrentaria desafios ambientais e regulatórios. A gigante da tecnologia ainda está procurando acordos de energia limpa para dar suporte à crescente demanda de energia para o desenvolvimento de sua IA. Zuckerberg estaria descontente com as opções nucleares limitadas dos EUA, segundo o FT.

Zuckerberg teria dito aos funcionários que a Meta poderia ter sido a primeira entre as big techs a ter IA movida a energia nuclear e que teria a maior usina para seus centros de dados se o acordo tivesse dado certo.

Concorrentes largaram na frente

Amazon, Google e Microsoft assinaram recentemente acordos de energia nuclear para lidar com o boom no consumo de energia em razão da IA, quer requer centro de dados cada vez mais robustos.

Em outubro, a Amazon assinou três acordos "para dar suporte ao desenvolvimento de projetos de energia nuclear", incluindo a construção de "vários" pequenos reatores modulares (SMRs).

O Google também anunciou em outubro que havia assinado "o primeiro acordo corporativo do mundo para comprar energia nuclear" de SMRs desenvolvidos pela Kairos Power, sediada na Califórnia.

Em setembro, a Microsoft e a Constellation Energy, dona da maioria das usinas de energia dos EUA, anunciaram um acordo de compra de energia de 20 anos que reiniciaria o reator da Unidade 1 em Three Mile Island.