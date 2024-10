A Samsung está atrás na corrida da IA. O CEO faz um raro ‘mea culpa’

A Samsung ficou atrás de rivais na corrida pelos chips para inteligência artificial e sinalizou uma queda no lucro operacional do terceiro trimestre.

Num mundo que não raro as cartas aos investidores enrolam e trazem termos pouco convincentes para justificar o mau desempenho, a transparência — e a responsabilidade — do CEO da Samsung Eletronics, responsável pela divisão de chips, chamaram atenção.

Jun Young-hyun, publicou nesta terça-feira, 8, uma carta destinada a consumidores, acionistas e funcionários, pedindo desculpas.

"Nós causamos preocupações sobre nossa competitividade tecnológica fundamental e o futuro da empresa, devido ao nosso desempenho abaixo das expectativas do mercado. Muitas pessoas estão falando sobre a crise da Samsung. Nós, que lideramos o negócio, somos responsáveis por tudo isso", afirmou Young-hyun na carta.

O maior desafio enfrentado pela Samsung é no mercado de memória de alta largura de banda (HBM). A empresa tem ficado atrás da rival SK Hynix no fornecimento de chips HBM para a Nvidia, líder no setor de IA, e sofreu atrasos na entrega de chips HBM3E, o que impactou negativamente seus resultados. Além disso, a companhia mostrou pouco progresso em relação à TSMC na produção terceirizada de chips personalizados, o que agrava ainda mais sua posição competitiva no mercado global.

Apesar de ser beneficiada pelo aumento nos preços dos chips, a Samsung encerrou o segundo trimestre com um lucro operacional de 10,44 trilhões de wons (US$ 7,75 bilhões, pela cotação atual). O resultado foi 58% superior ao do primeiro trimestre, mas o guidance para o terceiro trimestre prevê uma queda de 13% no lucro operacional.

Diante das incertezas sobre a posição da Samsung no mercado de IA, as ações da empresa caíram cerca de 30% desde junho.

Planos de recuperação

"Com certeza faremos da difícil situação que estamos enfrentando uma oportunidade para um grande salto à frente. Acima de tudo, restauraremos nossa competitividade tecnológica fundamental. Tecnologia e qualidade são a nossa essência vital", disse Young-hyun.

O vice-presidente afirmou ainda que os "únicos caminhos" para enfrentar a crise são a "competitividade de qualidade perfeita" e "novas tecnologias que não existem no mundo".

O plano, segundo Young-hyun, envolve uma postura mais ofensiva, "em vez de adotarmos uma mentalidade para proteger o que já temos", além de uma reconstrução da cultura organizacional.

"Por favor, nos deem seu apoio e encorajamento para que a Samsung Electronics possa mais uma vez demonstrar sua força", concluiu Young-hyun.

Apesar do apelo do executivo, o mercado parece não ter se convencido das promessas de recuperação, refletindo o ceticismo com uma nova queda nas ações da Samsung. Nesta madrugada, os papéis caíram mais 1,15% na bolsa de Seul.