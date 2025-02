Carnaval SP: Netshoes lança "Poupa Tênis" e oferece pares novos para foliões

A Netshoes anuncia uma ação para o Carnaval 2025: o "Poupa Tênis".

Inspirado em serviços públicos como o Poupatempo, o projeto facilita a vida dos foliões com o “Serviço ao Cidadão Carnavalesco”, que oferecerá gratuitamente um par de tênis.

No sábado, 1° de março, um estande da Netshoes será montado na Rua dos Pinheiros, em São Paulo. A dinâmica é simples: o folião pode deixar seu calçado no locker e retirar um par do modelo Adidas Breaknet, exclusivo da Netshoes.

"O Carnaval é um dos momentos mais vibrantes do ano e queremos estar lado a lado com os nossos consumidores, para garantir que todos possam curtir cada passo com conforto e estilo, sem precisar sacrificar o seu tênis para isso. Nossa ação reflete o compromisso da Netshoes em estar presente no dia a dia das pessoas, oferecendo soluções e reforçando a conexão com o público urbano e esportivo", afirma Gabriele Claudino, head de marketing da Netshoes.

A ação começará às 10h e estará sujeita à disponibilidade. Para aqueles que não conseguirem uma senha para retirada, a Netshoes oferecerá um cupom de 15% de desconto para compras em seu site.