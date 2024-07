Samsung Unpacked: confira o lançamento do Galaxy Watch 7, Galaxy Z Flip 6 e mais

A Samsung apresentou nesta quarta-feira, 10, durante o evento Galaxy Unpacked, em Paris, uma série de novos dispositivos, incluindo os aguardados Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra.

Além dos smartwatches, a empresa revelou os celulares dobráveis Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, o anel inteligente Galaxy Ring e os fones de ouvido Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro.

Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6

A Samsung revelou os novos celulares Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6, cujos preços no Brasil ficam em R$ 7.999 e R$ 13.799, respectivamente.

Os novos modelos trazem hardware poderoso, incluindo o processador Snapdragon 8 Gen 3 for Samsung e 12 GB de RAM.

A Samsung também reforçou seu compromisso com a longevidade dos dispositivos. Os novos Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 terão sete anos de atualizações do sistema Android e pacotes de segurança.

Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra

Os novos smartwatches da Samsung vêm equipados com o Galaxy AI, a inteligência artificial generativa da empresa. O Galaxy Watch 7 está disponível no Brasil a partir de R$ 2.499. Já o Galaxy Watch Ultra estará disponível a partir de 5 de agosto.

A integração com o Galaxy AI é um dos principais destaques. A Samsung explica que sua IA auxiliará na medição de dados biométricos, analisando o histórico da frequência cardíaca para recuperar possíveis perdas de dados.

O Galaxy Watch 7 ganhou um novo processador de cinco núcleos, proporcionando o triplo de desempenho. A bateria ficou 30% mais eficiente. A tecnologia BioActive da Samsung, usada para medir dados de saúde, agora conta com 13 sensores. No entanto, o recurso para monitorar apneia de sono, fabricado no Brasil, não estará disponível no lançamento.

Galaxy Ring

Outra novidade é o Galaxy Ring, um anel inteligente que promete monitoramento completo de indicadores de saúde. Pesando entre 2,3 e 2,0 gramas, o Galaxy Ring custa US$ 399 nos EUA, cerca de R$ 2.100, sem necessidade de assinatura.

Ele possui sensores que capturam dados como batimentos cardíacos e temperatura da pele, com integração à plataforma Samsung Health.

Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro: novo visual e Galaxy AI

Os novos fones de ouvido Galaxy Buds 3 e Galaxy Buds 3 Pro também foram lançados. A versão Pro utilizará o Galaxy AI para cancelar ruídos.

Já disponíveis no Brasil, o Galaxy Buds 3 custa R$ 1.699, enquanto o Galaxy Buds 3 Pro sai por R$ 2.199. A adoção do novo visual com hastes traz comandos físicos, e o Galaxy AI melhora o cancelamento de ruído ativo.