SXSW 2025: os destaques da programação da 38ª edição do festival de inovação e criatividade

Conhecido por apontar tendências e explorar temas emergentes a cada ano, o SXSW (South By Southwest) inicia a sua 38ª edição nesta sexta-feira, 7, em Austin (EUA). O festival reúne criativos, futuristas, líderes e especialistas do mundo inteiro a fim de gerar conversas sobre temas que englobam criatividade, tecnologia, inovação, cinema, música, política e comportamento.

Até o dia 15 de março, 23 trilhas principais pautarão os conteúdos apresentados em painéis, exposições, filmes e documentários, além de inúmeras ativações das empresas e marcas que estão na cidade para aproveitar os números superlativos gerados pelo festival: no ano passado, o SXSW reuniu um público com mais de 500 mil pessoas.

Também é tradição do SXSW contar com palestrantes badalados e que, muitas vezes, aparecem “de surpresa” no evento. Em 2024, por exemplo, Elon Musk causou um verdadeiro frenesi ao surgir durante uma sessão da série ‘Fallout’ – Musk é amigo pessoal do diretor da produção, Jonathan Nolan.

Quem estará no SXSW 2025?

Anunciada ‘de última hora’, Michelle Obama é um dos principais nomes do SXSW 2025. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos se apresenta ao lado do irmão, Craig Robinson, que é diretor-executivo da National Association of Basketball Coaches (NABC) e apresentador do podcast ‘Ways To Win’. Marcado para o dia 13 de março, o painel especial aborda o poder da criação de boas narrativas para o empoderamento coletivo.

Entre os nomes da tecnologia, Jay Graber, CEO do Bluesky comandará no dia 10 o painel ‘The Future of Social Media’. Arvind Krishna, presidente e CEO da IBM, falará sobre o impacto dos avanços da computação quântica, enquanto Meredith Whittaker, presidente da Signal, abordará segurança e confidencialidade online.

Jay Graber: futuro das redes sociais será o tema do painel da CEO do Bluesky no SXSW (Divulgação)

O brasileiro e CEO da Qualcomm, Cristiano Amon, engrossa a lista com um painel sobre as mudanças que a inteligência artificial já causou em nossas rotinas. O criador da World Wide Web, Tim Berners-Lee, também marca presença em uma conversa sobre o boom da IA.

Ator, diretor e showrunner, Ben Stiller participará de uma conversa com Eddy Cue, vice-presidente sênior de serviços da Apple. Pela Disney, os C-leves Alan Bergman e Josh D’Amaro debatem o futuro do storytelling e do entretenimento. Já a Amazon foca em sustentabilidade levando a sua chief sustainability officer da Amazon, Kara Hurst, para falar sobre transição energética.

Outros destaques incluem Amy Webb, a futurista queridinha dos brasileiros, e Ben Lamm, CEO da Colossal Bioscience, startup que está tentando trazer os mamutes de volta à vida “nos moldes Jurassic Park”. Bryan Johnson, o bilionário cujo plano é rejuvenescer e descobrir ‘a fórmula da vida eterna’ também estará presente, além do grupo de astronautas da missão Artemis II.

Cinema, TV, música e celebridades

Neste ano, o tradicional Festival de Cinema do SXSW ostenta uma grande programação de estreias e presenças ilustres. ‘Another Simple Favor’, sequência de ‘Um Pequeno Favor’ (2018) abre a grade cinematográfica do festival com a presença das atrizes Anna Kendrick e Blake Lively.

Seth Rogen estreia a série ‘The Studio’, produção da Apple TV+ que escreve e estrela. Já Ben Affleck é presença confirmada na premiére de ‘The Accountant 2’, enquanto Paul Rudd e Jenna Ortega representam o elenco da comédia sombria ‘Death of a Unicorn’. As estreias incluem ainda o drama romântico ‘On Swift Horses’, com Daisy Edgar-Jones e Jacob Elordi, além do suspense ‘Holland’, com Nicole Kidman.

A série ‘The Last of Us’ terá um painel com produção e elenco, incluindo Pedro Pascal e Bella Ramsey, abordando a segunda temporada da produção da plataforma Max, que estreia em 13 de abril.

Para quem planeja aproveitar os inúmeros shows que acontecem todos os dias em Austin, especialmente na reta final do SXSW, nomes como Benson Boone, Big Freedia, Aiko, Band of Horses e a banda brasileira Terraplana estão no lineup.