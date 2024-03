Galaxy AI: quais celulares da Samsung terão recursos de inteligência artificial

Em janeiro deste ano, a sul-coreana Samsung revelou o Galaxy AI, o seu novo ecossistema que permeia vários dos seus dispositivos, prometendo alta conectividade, segurança aprimorada e diversos recursos de inteligência artificial (IA) voltados ao aprimoramento da chamada “experiência Galaxy” da empresa.

Na prática, isso significa que smartphones da empresa ganharão funções bem interessantes, como tradução em tempo real, assistente para melhor registro e edição de fotos e vários outros benefícios que, ao menos por enquanto, você não encontra em fabricantes concorrentes.

Mas nem tudo são flores, como diz a expressão popular: apenas alguns dispositivos da Samsung serão contemplados pelo ecossistema, enquanto outros ficarão sem as vantagens trazidas por ele. A seguir, nós compilamos uma lista de aparelhos compatíveis, além das principais vantagens da nova plataforma.

Lista completa de modelos compatíveis com Galaxy AI

Atualmente, somente a linha Galaxy S24, que a Samsung apresentou no mesmo evento em janeiro, é que conta com o ecossistema Galaxy AI. Isso inclui, o S24, o S24+ (ou “Plus”) e o todo poderoso S24 Ultra.

Entretanto, a Samsung já prometeu que aparelhos anteriores também receberão o conjunto de benefícios, sendo que alguns deles já devem aparecer para dispositivos antigos em março. São eles:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S9

Vale citar que, embora a linha Galaxy A e Galaxy M estejam de fora desses benefícios, a Samsung já mencionou que a intenção é levar o Galaxy AI para “mais de 100 milhões de usuários”, então isso pode mudar mais para frente.

Quais são as novas funções e recursos disponíveis

Como dissemos, o Galaxy AI é uma suíte de funções que aprimora diversos aplicativos já presentes em smartphones da Samsung. Boa parte disso, inclusive, usa a chamada “IA Generativa” (nome usado para classificar aplicações como o ChatGPT, o Gemini e o Copilot, por exemplo) para criar coisas para seus usuários.

As funções são variadas e atendem a toda uma gama de demandas – daí o nome “ecossistema”: a ideia por trás do Galaxy AI é posicionar a inteligência artificial em todas as partes de um smartphone Samsung, permitindo o aprimoramento de toda a experiência.

Alguns exemplos incluem:

Circular para pesquisar

A pesquisa pelo celular já usa a inteligência artificial há anos: a mera ação de digitar alguma coisa no app do Google já faz uso deste recurso para trazer resultados mais precisos.

O “Circular para Pesquisar” vai mais além, permitindo que você – por meio da S Pen ou o toque do seu dedo – possa pesquisar mais sobre algum detalhe que viu em uma foto particularmente interessante: um exemplo visto no site da Samsung é uma planta dentro de um apartamento que, ao ser circulada, abre uma janela parcial contendo o nome e detalhes dela, além de diversas imagens relacionadas sobre o tema. A função foi desenvolvida em parceria com o Google.

Tradução em tempo real

A função de tradução em tempo real (“Live Translate”, no nome oficial) permite que seu aparelho capture uma conversa de áudio enquanto ela está acontecendo, e a traduza para os idiomas configurados.

Na prática: se você estiver conversando com alguém que só fala o inglês, por exemplo, pode capturar a informação e automaticamente reproduzi-la em português, eliminando uma barreira linguística e facilitando a comunicação.

Segundo a Samsung, atualmente são 17 regiões (ou 13 idiomas) que são suportados pelo Live Translate: chinês simplificado, inglês (variantes da Índia, Reino Unido e EUA), francês, alemão, hindi, italiano, japonês, coreano, polonês, português, espanhol (variantes do México, Espanha e EUA), tailandês e vietnamita.

Alguns desses, ressaltou a empresa, não vêm pré-instalados, e exigem o download de um pacote de dados. Outras línguas serão adicionadas em atualizações futuras.

Assistente de notas

Assim como muita gente já utiliza o ChatGPT e similares para criarem resumos e sumários, o Assistente de Notas do Galaxy AI vem para oferecer novas funções de edição ao aplicativo de notas da Samsung.

Imagine que você fez uma anotação particularmente longa e precisa reduzir seu tamanho: com a S-Pen ou um toque no menu correspondente, uma série de opções voltadas à sua nota se abrem – desde alterações de formatação e correção ortográfica até a tradução e resumo.

Nesta parte do resumo, há ainda uma função secundária, que permite que você configure a ação para resumo em texto corrido ou altere a sua apresentação para tópicos, facilitando a leitura.

Assistente de fotos

Imagens com objetos intrusivos (como em multidões) ou com o quadro desalinhado podem ser facilmente corrigidas com o Assistente de Fotos do Galaxy AI. Essencialmente, a novidade usa da IA generativa para “recriar” uma foto após ela ser registrada pela câmera, de forma que, caso ela tenha algum erro, você possa corrigi-lo sem ter que reposicionar o cenário para fazer outro registro.

O que isso quer dizer na prática: imagine que você abraçou seus amigos para uma foto, mas ao fundo, uma pessoa aleatória apareceu no quadro. Nestas horas, o Assistente de Foto separa a composição em “objetos”, marcando qual deles faz parte da ideia original da fotografia registrada e quais não fazem. Deste último, você pode selecionar e remover o material.

Mais além, se você e outra pessoa tiraram uma foto a dois, mas por qualquer erro de enquadramento, pareceram muito afastados, a IA da função consegue aproximar ambos sem que vocês precisem de uma segunda foto.

Quando o Galaxy AI chegará ao S23?

Como dissemos, o ecossistema Galaxy AI está disponível, por enquanto, apenas para a linha Galaxy S24. Entretanto, de acordo com uma divulgação recente da Samsung, a linha S23 (que contempla o modelo base, além do S23+, o S23 Ultra e o S23 FE) – juntamente dos dobráveis mais atuais, Z Fold5 e Z Flip6, e o tablet S9 Tab – deve receber a novidade até o final de março.

Uma data exata ficou de ser confirmada pela fabricante sul-coreana, mas ainda não há informação disso.

Como usar os recursos de inteligência artificial do seu Samsung

A parte mais robusta do Galaxy AI é acionada por padrão nos smartphones compatíveis: além das funções acima, ajustes como zoom aprimorado para fotos ou otimização de áudio via IA também fazem parte do pacote – e estes funcionam em “plano de fundo”, ou seja, não são “ativados” nem “desativados”. Você ligou o celular, você já os estará usando.

Outros, que requerem um acionamento manual – como os assistentes mencionados anteriormente – contarão com ícones dedicados em seus menus principais, a fim de facilitar o seu encontro pelos usuários.

