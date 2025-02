Bacio di Latte distribui sorvete de graça no lançamento de Ciocchino Pistacchio

A Bacio di Latte lança nesta quarta-feira, 26, o Ciocchino Pistacchio, novidade para o verão de 2025. Em parceria com a agência Duuna, a gelateria aposta em uma tendência viral da internet para promover o lançamento, destacando o conceito do 'prazer da última mordida'.

O novo produto reúne gelato de pistache na casquinha, cobertura e recheio do mesmo sabor, além de pedaços da semente no topo. Segundo Fábio Medeiros, diretor de marketing da Bacio di Latte, a marca busca consolidar sua posição como referência no segmento.

"Quando se pensa em pistache, a Bacio surge como referência. Com o Ciocchino, queremos oferecer uma experiência ainda mais completa para os nossos clientes", diz Medeiros.

Com pouco mais de 200 lojas próprias, a rede projetava encerrar o ano de 2025 com faturamento próximo a R$ 890 milhões. Para 2025, a meta é atingir R$ 1,2 bilhão, como mostrou a EXAME.

O lançamento de novos produtos sazonais e presenteáveis faz parte da estratégia, assim como inaugurações dentro e fora do Brasil e a expectativa de crescimento no varejo e no canal digital.

Desenvolvida pela Duuna, a campanha publicitária de Ciocchino Pistacchio utiliza a tendência de vídeos com a chamada "o final vai surpreender você". A produção inverte a ordem tradicional ao mostrar cenas de appetite appeal de trás para frente, culminando com o produto se embalando.

Fabiano Feijó, CCO da Duuna, destaca que a campanha traduz a experiência do consumidor ao provar o Ciocchino Pistacchio. "Queremos que o público se encante com a descoberta do recheio na ponta da casquinha, assim como nós nos encantamos ao criar a campanha", explica.

Inicialmente, o produto estará disponível apenas nas lojas da Bacio di Latte. No segundo semestre, a empresa planeja expandir a distribuição para supermercados.

"Além dos nossos tradicionais potes de gelato, queremos que o Ciocchino faça parte das compras dos nossos clientes, levando a experiência da Bacio para dentro de casa", diz o diretor de marketing da gelateria.

Ação especial de lançamento

Para marcar o lançamento, a marca distribuirá gratuitamente mais de 5 mil unidades do Ciocchino Pistacchio nesta quarta-feira, 26, a partir de 12h, na unidade da Bacio di Latte do Top Center Shopping, na Avenida Paulista, em São Paulo.