Rita Lobo se torna embaixadora da Oxford e assina linha de produtos para mesa

A fabricante de porcelanas e cerâmicas de mesa Oxford anunciou contrato com Rita Lobo como sua nova embaixadora. Segundo a marca catarinense, que completa 72 anos em 2025, a parceria começa em abril deste ano e busca reforçar valores como qualidade, funcionalidade e design.

Com fábricas em duas cidades de Santa Catarina e uma no Espírito Santo, a empresa registrou crescimento de 42% nos últimos cinco anos. Seus produtos estão presentes em 5.000 dos 5.565 municípios brasileiros, atendendo mais de 9.000 clientes ativos. A produção mensal alcança aproximadamente 8,5 milhões de peças.

A escolha de Rita Lobo como embaixadora alinha-se aos valores da Oxford, que busca valorizar a cultura da alimentação caseira e da mesa posta. A chef, empresária e autora de 12 livros é criadora do Panelinha, plataforma de conteúdo sobre alimentação saudável que recebe 5 milhões de visitantes mensais.

A primeira campanha conjunta será para o Dia das Mães. Além disso, Rita desenvolverá receitas exclusivas e criará uma linha de produtos com sua assinatura, que serão comercializados nas lojas físicas e no site da marca.

“Estou muito animada com a parceria com a Oxford. Além de ajudar a deixar a alimentação de tanta gente mais saudável e mais saborosa, com esses produtos vamos deixar a mesa mais charmosa", diz Rita Lobo.

A Oxford, originalmente focada em pratos e itens para servir, expandiu seu portfólio para a cozinha, incluindo panelas de ferro fundido produzidas no Brasil com tecnologia que promete cozer os alimentos de forma lenta e uniforme, preservando aromas e nutrientes, além de outros utensílios.

Segundo Claudineia Basílio, gerente de marketing da Oxford, o objetivo é "democratizar e inspirar o cozinhar e o servir". “Comer bem não precisa ser complicado”, diz.

Embora não tenha sido divulgado, o investimento em marketing acompanha as iniciativas de crescimento da marca, que recentemente abriu sua primeira loja em São Paulo, no Outlet Premium São Bernardo do Campo, e planeja expandir sua rede de unidades próprias, atualmente com oito, até o final de 2025.