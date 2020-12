De suas cozinhas, renomados chefs ensinam receitas no YouTube

A televisão brasileira virou um compilado de programas culinários. Rita Lobo quem diga, há 8 anos no canal GNT, ela ensina o beabá da culinária, para que leigos e nem tão iniciantes assim, aprendam do básico arroz com feijão, até pratos elaborados. Este ano, ela acaba de lançar o podcast “Cadê a receita, Rita Lobo?”, e um curso de em parceria com o Senac. Mas não é só ela que faz sucesso nas redes. Renomados chefs como Paola Carosella, Alex Atala, Renata Vanzetto e a confeiteira Raiza Costa apresentam de suas casas receitas sem complicações.

Com sucesso na televisão aberta de programas culinários como Masterchef Brasil (Band), Mestre do Sabor (Globo) e Top Chef Brasil (Record). Em meio a pandemia e fechamento de restaurantes muitas pessoas tiveram que enfrentar as panelas em casa. Segundo dados do Google, pesquisas de como fazer uma horta duplicaram em relação a 2019, e o pão de fermentação natural foi a receita mais pesquisada, seguido por brigadeiro de colher e bolo de cenoura.

Mas nem só de doces se vive. Defensora da alimentação natural e simples (sem deixar o sabor de lado), a chef Paola Carosella ensina suas receitas preferidas e clássicas de sua cozinha. Com o marido, o fotógrafo Jason Lowe, por trás das câmeras, o casal flerta, comenta as receitas e, ao fim, provam os pratos juntos. O menu da série “Nossa Cozinha”, vai de omelete ao clássico stroganov russo, passando pelo nhoque e molho de tomate caseiro da chef argentina.

Jason também assume as panelas, e ensina receitas mais simples, como queijo quente, molho de salada e irish coffee. O canal já conta com 14 episódios e mais de 12 milhões de visualizações.Em 2004, quando programas de culinária estrangeiros com os britânicos Jamie Oliver e Nigella Lawson reinavam na televisão, estreava no GNT o programa “Mesa Pra Dois”, o qual os chefs Alex Atala e Flávia Quaresma em uma cozinha totalmente branca, apresentavam as origens dos ingredientes, e é claro, cozinhavam.

Mais de 15 anos depois, o chef com 2 estrelas do guia Michelin, apresenta de sua cozinha receitas diferentes, como espetinho de frango com pipoca, e tradicionais brasileiras, como pamonha e tapioca com queijo branco. Atala também intercala suas receitas com vídeos de conversas com convidados como, Pedro Andrade, Alice Braga e Marcelo D2.

Re-comendo. O nome mais sagaz para uma série de vídeos em que a chef Renata Vanzetto recomenda receitas e as come. Entre os vídeos, estão o arroz de tomate, uma versão rápida de um risoto, uma conserva de cogumelos, e a “Torta Ridícula”, como a chef chama a sobremesa “ridícula de fácil de se fazer e ridícula de boa”. Sócia de mais de 7 empreendimentos, entre bares, restaurantes e buffet, e uma energia perceptível pelos vídeos, ela posta esporadicamente as receitas no IGTV da sua conta no Instagram @renatavanzetto.

Conhecida por seu canal de confeitaria “Dulce Delight” no YouTube e o programa “Rainha da Cocada” no GNT, Raiza Costa mostra seu lado salgado da cozinha. De Nova York, onde mora há mais de 10 anos, Raiza ensina receitas via vídeo para seu pai no Brasil (e para quem a assiste). A série “Entre Pão e Filha”, já conta com dois vídeos, uma receita de lombo de porco com farofa de cebola, e duas receitas com tomate: molho caseiro e salada. Os vídeos vão ao ar todo domingo, no IGVT da sua conta no Instagram @raizacostaofficial.