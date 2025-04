Patties vira Oxxo em ação de marketing do Dia da Mentira e lança combo especial

A hamburgueria Patties amanheceu 'transformada' em um mercado Oxxo nesta segunda-feira, 1º, em uma collab especial entre as marcas para o Dia da Mentira.

Famosa pelos memes e pelo tom irreverente nas redes sociais, a marca, que já colaborou com White Castle, Bob Esponja, Nasa, Bob's e Turma do Chaves, teve a fachada substituída pela logomarca da rede de mercados de proximidade Oxxo, operada pelo Grupo Nós, joint venture entre Raízen e FEMSA Comercio.

O emblema de Oxxo, conhecido pelo slogan “Se fala Ó-QUI-SÔ e tá sempre próximo”, surpreendeu quem passou em frente às unidades do Patties em Pinheiros e no Brooklin, chamadas de "portinhas". Nas redes sociais, a hamburgueria publicou: "Patties, Pétiz, Petz, Péricles...fale como quiser."

"Nós amamos o meme do Oxxo. A rede realmente entrou na vida do paulistano, e a ideia de uma loja em cada esquina virou quase uma cultura pop", diz Henrique Azeredo, fundador da Patties. "Sempre os mencionamos em nossas apresentações como uma brincadeira, então, no dia 1º de abril, nada mais apropriado do que surpreender os fãs da marca com essa ação", complementa.

A iniciativa ocorre nas unidades do Patties em Pinheiros e no Brooklin. Durante o período de 1º a 6 de abril, os uniformes dos atendentes e embalagens também seguirão o conceito da rede de mercados de proximidade. O menu terá um combo especial com mini coxinhas do Oxxo e Molho Classic da hamburgueria, vendido por R$ 15.

Camila Assis, head de marketing e comunicação externa do Oxxo, afirma que a parceria reforça a conexão das marcas com o público paulistano e a proposta da rede de conveniência de oferecer experiências diferenciadas.

"Temos um jeito autêntico e bem-humorado de nos comunicar, o que cria uma afinidade natural entre as marcas. Queremos construir uma marca que dialogue com as pessoas. Transformar a identidade visual das lojas Patties em Oxxo reforça esse compromisso e entra na brincadeira do Dia da Mentira", diz Assis.