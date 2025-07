Prêmio que reconhece agências de publicidade independentes tem só uma brasileira

A Tech & Soul foi a única brasileira reconhecida na edição de 2025 do Small Agency Awards, premiação promovida pelo Ad Age, publicação americana especializada em marketing e mídia. Entregue na noite desta quarta-feira, 23, em Toronto, no Canadá, o prêmio destaca empresas independentes de até 150 funcionários que se sobressaem em criatividade e resultados.

Fundada por Cláudio Kalim (CEO) e Flavio Waiteman (CCO), a agência paulista conquistou prata na categoria Campanha do Ano/Pro Bono com o case Fire Prints, criado para a revista Unquiet e a ONG Onçafari. Essa é a terceira vez que a Tech & Soul figura entre os vencedores do festival, que em 2025 reconheceu cerca de 50 empresas (levou ouro em Experiential em 2021 e prata em International em 2020).

A campanha Fire Prints transformou uma edição da Revista Unquiet em um pedido de socorro: todas as páginas foram queimadas manualmente, deixando marcas de cinzas, cheiro de fumaça e pegadas chamuscadas. Apenas uma página foi preservada: o anúncio da ONG Onçafari. A ação foi enviada a jornalistas e influenciadores para ampliar o debate sobre a preservação do Pantanal e incentivar doações.

“Na primeira conquista, tínhamos 20 colaboradores; na segunda, 70; e, agora, contamos com 130 profissionais. Isso mostra o quanto avançamos desde 2020”, diz Waiteman. Kalim complementa: “Ganhar o prêmio pela terceira vez é um símbolo de consistência e nos mostra que existe um belo caminho a ser trilhado como agência independente.”

O reconhecimento no Small Agency Awards se soma à presença da Tech & Soul em três shortlists do Cannes Lions este ano com a campanha Art Hits, criada para a B3 em parceria com KondZilla e a Pinacoteca de São Paulo. O projeto conectou arte e música ao convidar artistas a escolherem obras do museu para ilustrar as capas de suas faixas no Spotify. A ação foi indicada em Fan Engagement/Community Building, Influencer & Co-creation e Breakthrough on a Budget.

Fundada em 2017, a Tech & Soul atende empresas como CNA, B3, ClickBus, Estrella Galicia, Ligga, Youse Seguros, C6 Bank, Embelleze e Positivo. A seguir, Flavio Waiteman fala sobre o significado da conquista e os desafios das agências independentes no cenário global.

O que significa para a Tech & Soul conquistar o prêmio no Small Agency Awards, especialmente diante dos desafios enfrentados por agências independentes?

Esta é a terceira vitória da agência no Small Agency Awards, provando que a independência pode ser sinônimo de excelência. Em um cenário onde quase 90% das agências são parte de grandes grupos globais, este reconhecimento atesta a constância e a qualidade do trabalho entregue. Ter um selo de qualidade com a assinatura do Ad Age não é apenas um prêmio, mas um atestado de competitividade. Isso demonstra que é possível entregar resultados de alto nível e construir relacionamentos sólidos com clientes mesmo sem o suporte de um grupo global por trás. Nosso negócio fala português e tem a presença constante dos sócios-fundadores no dia a dia da agência, garantindo um compromisso com o sucesso dos nossos clientes. Essa proximidade é uma fortaleza para qualquer CMO que busca uma parceria com uma grande agência.

Como a agência equilibra ousadia criativa e resultados concretos para os clientes, especialmente com orçamentos enxutos?

O equilíbrio é quando evoluímos com o cliente. O segredo mora na transformação do trabalho do dia a dia, que vai para a rua, em uma ferramenta de reputação criativa para o cliente. Sempre buscamos desenvolver projetos inovadores que crescem e se aprimoram com as necessidades e possibilidades de cada marca. Essa mentalidade permite que a agência ouse cada vez mais criativamente, mas sempre de forma estratégica. Não buscamos a criatividade pela criatividade em si, mas sim soluções que sejam eficazes e que gerem valor real dentro de cenários reais. É um compromisso em entregar um trabalho que não só seja inovador, mas que também seja responsável e eficiente com os recursos disponíveis.

Como a tecnologia e o uso de dados influenciam o processo criativo da Tech & Soul?

São pilares fundamentais que moldam nosso processo criativo e impulsionam as campanhas. Há muito tempo, os dados fazem parte da nossa cultura e ajudam a compreender comportamentos e verdades específicas de cada mercado. Isso nos permite identificar abordagens e insights relevantes para explorar nas campanhas. Por outro lado, observamos uma tendência recente impulsionada pelos algoritmos das redes sociais: a eficácia e a veracidade de certos dados podem ser questionadas. Diferentemente dos veículos tradicionais, cujas métricas são auditadas, no ambiente digital nem sempre há garantia sobre a confiabilidade das informações fornecidas pelas plataformas. Por isso, priorizamos atualmente dados provenientes de pesquisas de consumo e comportamento, que oferecem uma base mais sólida e confiável. Além disso, a Scopen nos apontou como uma das agências que melhor entende o negócio dos clientes — e acredito que isso se deve, em grande parte, ao uso de dados em tempo real sobre campanhas, vendas e tudo o que envolve o universo de cada cliente.

Quais valores ou práticas internas foram decisivos para esse reconhecimento internacional?

O reconhecimento internacional da agência é reflexo direto da nossa busca por construir uma empresa que inspire orgulho para os sócios, investidores e, principalmente, para os nossos funcionários. Estamos imersos no contexto da criatividade global, sempre atentos ao que o mundo está criando, mas adaptando ao cenário brasileiro. Parafraseando o filósofo: “Se você quer falar com o mundo, fale com a sua aldeia”. Essa abordagem nos permite criar soluções relevantes localmente, que ressoam em uma escala maior.

Em um mercado onde mais de 90% das empresas são estrangeiras, nosso desejo de superar limites e ir além sensibiliza os CMOs. Nos dispomos a testar ideias e inscrever os trabalhos que entregamos em festivais de renome. Nesses eventos, o júri avalia não apenas os cases, mas também o alinhamento cultural, a forma como superamos desafios e a maneira como contamos nossas histórias. Essa lógica se encaixa perfeitamente na essência da Tech & Soul, valorizando o que nos torna únicos e competitivos.

Quais os principais desafios e oportunidades para agências brasileiras no cenário global de publicidade independente?

As agências independentes brasileiras já conseguem operar no ritmo das marcas globais, o que nos permite superar certas burocracias. Já é uma realidade que empresas nacionais, mesmo fora do setor de comunicação, possam atuar com marcas globais. Um exemplo disso é a possibilidade de colaborar com agências independentes de outros países, como quando trabalhamos para a Amazon em parceria com a agência Fold7, de Londres, contribuindo com insights e nuances da cultura brasileira para campanhas globais.

Eventos como este, que reúnem empresas de até 150 funcionários com grandes clientes, mostram o movimento global de agências independentes em busca de espaço junto a marcas multinacionais. Mas um dos grandes desafios é fazer com que os clientes compreendam o valor diferenciado que uma agência independente é capaz de entregar. Ser independente vai além de não pertencer a um grupo; é uma questão de mentalidade, de liberdade e, principalmente, de ter a coragem de dizer o que realmente funciona ou não. No fim, para nós, independência e coragem andam sempre juntas.