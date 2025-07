Agência por trás de Sasha e Marquezine mira expansão internacional e projeta R$ 200 mi em 2025

A Coolab completou sete anos de operação com mudanças na identidade visual e um novo posicionamento estratégico. Fundada por Juliana Montesanti, Kauê Lombardi e Martin Maggio, a empresa começou como agência de relações públicas e, com o tempo, ampliou sua atuação para incluir gestão de carreiras, marketing de influência e produção de conteúdo multiplataforma para pessoas e marcas.

O rebranding veio acompanhado do lançamento da primeira campanha institucional da empresa, que tem sede na capital paulista. O filme, que estreou em junho com o mote “O que a Coolab faz?”, contou com nomes do casting como Bruna Marquezine, Sasha Meneghel, Rodrigo Lombardi, Fernanda Paes Leme e Camila Coelho.

Segundo Kauê Lombardi, a campanha serviu para apresentar a estrutura completa da agência. “Crescemos muito nos últimos anos e ampliamos nossa atuação, passando a atender não apenas figuras públicas, mas também grandes marcas.” O nome da empresa, como explica Juliana Montesanti, é resultado da junção entre as palavras cool (legal) e colaboração.

“Gostamos de conectar pessoas criativas a marcas que buscam gerar impacto", explica Martin Maggio. "Atuamos como uma espécie de ‘matchmaker’, promovendo encontros entre talentos e companhias, das consolidadas às emergentes, para cocriar projetos de comunicação e branding com relevância", complementa.

Pessoas, marcas e conteúdo

Hoje, a estrutura da Coolab está organizada em três verticais: Pessoas, Marcas e Conteúdo. Na primeira, a agência gerencia talentos ligados à música, arte e audiovisual, além de influenciadores, comunicadores e creators. O escopo inclui todas as etapas contratuais, como produção audiovisual, uso de imagem e voz, e ações publicitárias. O casting reúne cerca de 30 nomes, com perfis que variam de 40 mil a 25 milhões de seguidores nas redes sociais.

Já a vertical de Marcas desenvolve estratégias de comunicação para empresas de setores como moda, beleza, tecnologia, bancos e indústria farmacêutica. “Embora a agência tenha surgido no universo da moda e da beleza, hoje atuamos com marcas de diversos segmentos”, afirma Montesanti. Entre elas, estão Meta, Eudora e Dolce & Gabbana Beauty.

Ao todo, são mais de 100 marcas atendidas por ano, entre contratos fixos e projetos pontuais, com atuação que inclui desde a elaboração de planos estratégicos até a definição da alocação de verbas. Em média, são desenvolvidas cerca de 2.200 campanhas anuais. Segundo Maggio, em muitos casos, o planejamento parte diretamente da própria equipe.

Já a frente de Conteúdo, que deve receber mais investimentos nos próximos anos, envolve criação para redes sociais e projetos audiovisuais, aquisição de propriedades intelectuais (IP) e produção de formatos originais.

Para além da 'publi'

Uma das metas da Coolab é expandir sua atuação nas áreas de talentos e audiovisual, acompanhando o movimento global de diversificação das receitas de influenciadores e artistas, além da publicidade.

A estratégia prevê o desenvolvimento de projetos como podcasts, marcas próprias, produções originais e conteúdos licenciáveis. A ideia é dar aos talentos a possibilidade de atuar como criadores ou produtores executivos, com liberdade para desenvolver seus próprios roteiros.

O modelo, segundo Montesanti, é mais rentável, embora envolva riscos maiores. “Durante muito tempo, dependemos da publicidade, com receitas concentradas em grandes campanhas ou contratos de longo prazo. Mas o ciclo de carreira de influenciadores e celebridades hoje segue uma dinâmica diferente”, diz.

Um dos exemplos dentro da agência é Angélica Silva. A influenciadora, que entrou no casting há cerca de dois anos, viu o faturamento crescer 500% no primeiro ano com a Coolab. "Hoje, ela representa grandes marcas como Dolce & Gabbana Beauty", contam os sócios.

Expansão internacional

A expansão geográfica também está nos planos, com negociações para abrir uma base no Rio de Janeiro e um escritório em Miami, nos Estados Unidos. A cidade americana é considerada estratégica pelos sócios devido à forte presença da cultura latino-americana e à afinidade com o mercado brasileiro.

“Já realizamos mais de 100 projetos internacionais e queremos nos consolidar como ponte para marcas estrangeiras entrarem no Brasil e para marcas brasileiras ganharem espaço no exterior”, afirma a executiva.

Ela cita como exemplo a participação de Bruna Marquezine no filme Blue Beetle (Besouro Azul), da DC Films, distribuído pela Warner Bros. A Coolab esteve envolvida em todas as etapas, desde o teste até a assinatura do contrato e a divulgação do projeto.

Lombardi relata que o processo iniciou dois anos antes da estreia. “Recentemente, estive em Los Angeles, durante o Oscar, e ficou ainda mais evidente o interesse genuíno pelo Brasil, pela forma como nos comunicamos e movimentamos essa engrenagem de maneira positiva para os nossos talentos.”

Os desafios da operação abrangem tanto a gestão de pessoas quanto as dinâmicas do mercado. “Estamos em um segmento extremamente volátil, especialmente no que se refere aos talentos. O desafio é construir trajetórias de carreira consistentes, mesmo diante de fatores externos que podem favorecer ou dificultar esse processo”, afirma Montesanti. Ela ressalta que o planejamento é revisado a cada dois meses, pois “o que decidimos hoje talvez não faça sentido daqui a pouco”.

Agência 'boutique'

Atualmente, a Coolab é formada por 52 colaboradores diretos e chega a cerca de 75 profissionais ao considerar equipes terceirizadas. O casting reúne quase 30 talentos, sendo 28 já anunciados e outros em fase final de negociação. O faturamento em 2024 ficou entre R$ 140 milhões e R$ 148 milhões. A meta para 2025 é alcançar R$ 200 milhões.

Para se diferenciar no mercado, os sócios apostam numa atuação mais próxima, tanto das marcas quanto dos talentos. “Tem algo que nunca queremos perder e que está na essência desde o início: a cultura de, independentemente do tamanho ou do número de clientes e talentos, manter o olhar de uma empresa boutique”, afirma Montesanti.

Lombardi destaca que a agência não quer ser percebida como uma “máquina de vender publicidade”. “Participamos do planejamento, da estratégia e da rotina das campanhas, com foco na construção de confiança e entendimento dos desafios, não apenas em entregas e verba”, diz.

Mais de 500 pedidos de talentos interessados em integrar o casting já foram recusados. A decisão, segundo os sócios, é pautada pela afinidade de valores e pela possibilidade de contribuição para o desenvolvimento da carreira. "A Coolab também se propõe a oferecer um olhar crítico sobre o que deve ou não ser feito — mesmo que nem sempre seja o que gostariam de ouvir", finaliza Maggio.