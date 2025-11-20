Marketing

Prêmio Caboré 2025 entra na reta final de votação

Em sua 46ª edição, premiação reúne 42 nomes, incluindo 31 estreantes, e mostra avanço da presença feminina entre os profissionais indicados

Votação do Prêmio Caboré 2025 segue aberta até 27 de novembro e reúne 42 indicados em 14 categorias da indústria de comunicação, marketing e mídia (Edu Lopes)

O Prêmio Caboré 2025 iniciou a etapa final de votação, que segue aberta até 27 de novembro e definirá os vencedores da 46ª edição. A premiação reúne profissionais e empresas da indústria brasileira de comunicação, marketing e mídia.

O tema desta edição é “Caboré 2025: O GP da Indústria de Comunicação e Marketing do Brasil”. O prêmio contempla 14 categorias que avaliam a atuação de profissionais e empresas ao longo do ano. A organização compara o formato às grandes corridas do automobilismo, em que o resultado é associado à regularidade e ao trabalho desenvolvido ao longo do tempo.

A lista de indicados reúne 42 nomes. Entre eles, 31 participam pela primeira vez. Ao todo, 36 não possuem a coruja, símbolo da premiação. Apenas seis indicados já venceram edições anteriores.

A edição também registra o maior número de mulheres entre os profissionais indicados. Nas oito categorias destinadas a indivíduos, elas somam 15 das 24 indicações. O prêmio afirma contemplar a pluralidade do setor, mantendo seu processo seletivo tradicional.

A definição dos indicados passa por análise editorial do Meio & Mensagem. O processo considera a diversidade de perfis do mercado e os diferentes ramos de atuação das empresas, além de sugestões enviadas pelos membros do Círculo Liderança, grupo vinculado ao plano de assinaturas corporativas da publicação.

“O Caboré, realizado de forma ininterrupta desde 1980, vem mantendo um valor essencial, o de celebrar as histórias de profissionais e empresas que ajudaram a construir e transformar a indústria da comunicação ao longo das décadas”, diz Marcelo Gomes, presidente do Meio & Mensagem.

A votação, auditada pela PwC, ocorre no site oficial da premiação. O acesso é restrito a assinantes de Meio & Mensagem, idealizador do Caboré, mediante login com o M&M ID vinculado à assinatura ativa até a edição 2179.

A seguir, os indicados ao Caboré 2025 nas 14 categorias:

Agência de Comunicação
• AlmapBBDO
• Artplan
• Galeria

Profissional de Veículo
• Daniela Galego (Uber Advertising)
• Giselle Ghinsberg (Disney)
• Gustavo Silva (Neooh)

Serviço de Marketing
• Altermark
• Black Influence
• N.ideias

Profissional de Marketing
• Beatriz Bottesi (Meta)
• Cecilia Bottai Mondino (Heineken)
• Nathalia Garcia (Bradesco)

Produção
• 30e
• Anonymous Content Brazil
• MyMama Entertainment

Plataforma de Comunicação
• Eletromidia
• Pinterest
• Samsung Ads

Profissional de Inovação
• Alexandre Kavinski (WPP Media Services)
• Ana Paula Passarelli (Brunch e Diana)
• Camila Novaes (Visa)

Anunciante
• Betano
• L’Oréal
• Mercado Livre

Produtor de Conteúdo
• Estadão
• Prime Video
• UOL

Profissional de Estratégia
• Ana Cortat (Droga5)
• Ana Paula Kuroki (Africa)
• Maria Claudia Conde (DPZ)

Dirigente da Indústria da Comunicação
• Gabriela Onofre (Publicis Groupe)
• Luiz Lara (Cenp)
• Sergio Lopes (LiveMode)

Profissional de Atendimento e Negócios
• Alessandra Visintainer (Gut)
• Eduardo Megale (Talent)
• Renato Fischer (VML)

Profissional de Criação
• Mauro Ramalho (Publicis Brasil)
• Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)
• Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

Profissional de Mídia
• Aline Velha (Nubank)
• Carlinha Gagliardi (Mediabrands)
• Rafaela Alves (AlmapBBDO)

