Marketing

Caboré 2025 divulga lista completa de indicados em 14 categorias

Profissionais e empresas disputam a coruja em votação exclusiva para assinantes de Meio & Mensagem, com resultado previsto para 3 de dezembro

Cerimônia do Prêmio Caboré, que em 2025 chega à 46ª edição; vencedores serão anunciados no Vibra São Paulo em 3 de dezembro

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h27.

Última atualização em 26 de setembro de 2025 às 10h32.

O Prêmio Caboré anunciou nesta quinta-feira, 25, os profissionais e empresas que disputam a coruja em sua 46ª edição. Criada em 1980 por Meio & Mensagem, a premiação mantém o objetivo de reconhecer os principais nomes da indústria de comunicação e acompanhar as transformações dos setores de marketing, mídia e publicidade no Brasil.

Nesta segunda etapa de anúncios, foram revelados os indicados nas categorias Anunciante, Produtor de Conteúdo, Profissional de Estratégia, Dirigente da Indústria da Comunicação, Profissional de Atendimento e Negócios, Profissional de Criação e Profissional de Mídia.

Na disputa por Profissional de Criação estão Mauro Ramalho (Publicis Brasil), Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy) e Rynaldo Gondim (Suno United Creators). Já em Profissional de Mídia, concorrem Aline Velha (Nubank), Carlinha Gagliardi (Mediabrands) e Rafaela Alves (AlmapBBDO).

Segundo Meio & Mensagem, os três nomes em cada categoria são escolhidos a partir de uma análise editorial que considera diversidade de perfis e diferentes ramos de atuação. A seleção leva em conta as sugestões dos membros do Círculo Liderança, benefício vinculado ao plano de assinaturas corporativas da publicação.

A votação será realizada entre 27 de outubro e 28 de novembro, exclusivamente por assinantes ativos antes da divulgação da lista. O processo é auditado pela PwC e, de acordo com o regulamento, só pessoas físicas podem participar. “O voto é atrelado ao CPF, portanto, não é possível ampliar o potencial de vitória com novas assinaturas corporativas”, informou a organização.

Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro, em cerimônia marcada no Vibra São Paulo.

Indicações ao Caboré 2025

Agência de Comunicação

  • AlmapBBDO
  • Artplan
  • Galeria

Profissional de Veículo

  • Daniela Galego (Uber Ads)
  • Giselle Ghinsberg (Disney)
  • Gustavo Silva (Neooh)

Serviço de Marketing

  • Altermark
  • Black Influence
  • N.ideias

Profissional de Marketing

  • Beatriz Bottesi (Meta)
  • Cecilia Bottai Mondino (Heineken)
  • Nathalia Garcia (Bradesco)

Produção

  • 30e
  • Anonymous Content Brazil
  • MyMama Entertainment

Plataforma de Comunicação

  • Eletromidia
  • Pinterest
  • Samsung Ads

Profissional de Inovação

  • Alexandre Kavinski (WPP Media Services)
  • Ana Paula Passarelli (Brunch e Diana)
  • Camila Novaes (Visa)

Anunciante

  • Betano
  • L’Oréal
  • Mercado Livre

Produtor de Conteúdo

  • Estadão
  • Prime Vídeo
  • UOL

Profissional de Estratégia

  • Ana Cortat (Droga5)
  • Ana Paula Kuroki (Africa)
  • Maria Claudia Conde (DPZ)

Dirigente da Indústria da Comunicação

  • Gabriela Onofre (Publicis Groupe)
  • Luiz Lara (Cenp)
  • Sergio Lopes (LiveMode)

Profissional de Atendimento e Negócios

  • Alessandra Visintainer (Gut)
  • Eduardo Megale (Talent)
  • Renato Fischer (VML)

Profissional de Criação

  • Mauro Ramalho (Publicis Brasil)
  • Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)
  • Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

Profissional de Mídia

  • Aline Velha (Nubank)
  • Carlinha Gagliardi (Mediabrands)
  • Rafaela Alves (AlmapBBDO)
