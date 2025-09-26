Caboré 2025 divulga lista completa de indicados em 14 categorias

O Prêmio Caboré anunciou nesta quinta-feira, 25, os profissionais e empresas que disputam a coruja em sua 46ª edição. Criada em 1980 por Meio & Mensagem, a premiação mantém o objetivo de reconhecer os principais nomes da indústria de comunicação e acompanhar as transformações dos setores de marketing, mídia e publicidade no Brasil.

Nesta segunda etapa de anúncios, foram revelados os indicados nas categorias Anunciante, Produtor de Conteúdo, Profissional de Estratégia, Dirigente da Indústria da Comunicação, Profissional de Atendimento e Negócios, Profissional de Criação e Profissional de Mídia.

Na disputa por Profissional de Criação estão Mauro Ramalho (Publicis Brasil), Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy) e Rynaldo Gondim (Suno United Creators). Já em Profissional de Mídia, concorrem Aline Velha (Nubank), Carlinha Gagliardi (Mediabrands) e Rafaela Alves (AlmapBBDO).

Segundo Meio & Mensagem, os três nomes em cada categoria são escolhidos a partir de uma análise editorial que considera diversidade de perfis e diferentes ramos de atuação. A seleção leva em conta as sugestões dos membros do Círculo Liderança, benefício vinculado ao plano de assinaturas corporativas da publicação.

A votação será realizada entre 27 de outubro e 28 de novembro, exclusivamente por assinantes ativos antes da divulgação da lista. O processo é auditado pela PwC e, de acordo com o regulamento, só pessoas físicas podem participar. “O voto é atrelado ao CPF, portanto, não é possível ampliar o potencial de vitória com novas assinaturas corporativas”, informou a organização.

Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro, em cerimônia marcada no Vibra São Paulo.

Indicações ao Caboré 2025

Agência de Comunicação

AlmapBBDO

Artplan

Galeria

Profissional de Veículo

Daniela Galego (Uber Ads)

Giselle Ghinsberg (Disney)

Gustavo Silva (Neooh)

Serviço de Marketing

Altermark

Black Influence

N.ideias

Profissional de Marketing

Beatriz Bottesi (Meta)

Cecilia Bottai Mondino (Heineken)

Nathalia Garcia (Bradesco)

Produção

30e

Anonymous Content Brazil

MyMama Entertainment

Plataforma de Comunicação

Eletromidia

Pinterest

Samsung Ads

Profissional de Inovação

Alexandre Kavinski (WPP Media Services)

Ana Paula Passarelli (Brunch e Diana)

Camila Novaes (Visa)

Anunciante

Betano

L’Oréal

Mercado Livre

Produtor de Conteúdo

Estadão

Prime Vídeo

UOL

Profissional de Estratégia

Ana Cortat (Droga5)

Ana Paula Kuroki (Africa)

Maria Claudia Conde (DPZ)

Dirigente da Indústria da Comunicação

Gabriela Onofre (Publicis Groupe)

Luiz Lara (Cenp)

Sergio Lopes (LiveMode)

Profissional de Atendimento e Negócios

Alessandra Visintainer (Gut)

Eduardo Megale (Talent)

Renato Fischer (VML)

Profissional de Criação

Mauro Ramalho (Publicis Brasil)

Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy)

Rynaldo Gondim (Suno United Creators)

Profissional de Mídia