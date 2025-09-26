Caboré 2025 divulga lista completa de indicados em 14 categorias

Cerimônia do Prêmio Caboré, que em 2025 chega à 46ª edição; vencedores serão anunciados no Vibra São Paulo em 3 de dezembro
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h27.
O Prêmio Caboré anunciou nesta quinta-feira, 25, os profissionais e empresas que disputam a coruja em sua 46ª edição. Criada em 1980 por Meio & Mensagem, a premiação mantém o objetivo de reconhecer os principais nomes da indústria de comunicação e acompanhar as transformações dos setores de marketing, mídia e publicidade no Brasil.
Nesta segunda etapa de anúncios, foram revelados os indicados nas categorias Anunciante, Produtor de Conteúdo, Profissional de Estratégia, Dirigente da Indústria da Comunicação, Profissional de Atendimento e Negócios, Profissional de Criação e Profissional de Mídia.
Na disputa por Profissional de Criação estão Mauro Ramalho (Publicis Brasil), Rodrigo Jatene (Wieden+Kennedy) e Rynaldo Gondim (Suno United Creators). Já em Profissional de Mídia, concorrem Aline Velha (Nubank), Carlinha Gagliardi (Mediabrands) e Rafaela Alves (AlmapBBDO).
Segundo Meio & Mensagem, os três nomes em cada categoria são escolhidos a partir de uma análise editorial que considera diversidade de perfis e diferentes ramos de atuação. A seleção leva em conta as sugestões dos membros do Círculo Liderança, benefício vinculado ao plano de assinaturas corporativas da publicação.
A votação será realizada entre 27 de outubro e 28 de novembro, exclusivamente por assinantes ativos antes da divulgação da lista. O processo é auditado pela PwC e, de acordo com o regulamento, só pessoas físicas podem participar. “O voto é atrelado ao CPF, portanto, não é possível ampliar o potencial de vitória com novas assinaturas corporativas”, informou a organização.
Os vencedores serão anunciados em 3 de dezembro, em cerimônia marcada no Vibra São Paulo.
