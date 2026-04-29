Nubank lança Vantagens Nu com ofertas no app e desconto em parceria com a Shopee

O Nubank lançou nesta terça-feira, 29, a área “Vantagens Nu” dentro do aplicativo, com o objetivo de concentrar ofertas, cupons, cashback e recompensas em um único ambiente. A funcionalidade será liberada de forma gradual nas próximas semanas para clientes elegíveis e ficará disponível na tela inicial do app.

A nova área reúne benefícios já distribuídos pela instituição por meio de parcerias com varejistas. Em 2025, o banco informa ter concedido mais de R$ 16 milhões em cupons e R$ 40 milhões em cashback. A proposta, segundo a empresa, é facilitar o acesso a essas vantagens e ampliar a frequência de uso.

Na estreia, o Nubank inicia campanhas com parceiros, incluindo a Shopee, com quem mantém relacionamento comercial. Para a data promocional 5.5, em maio, clientes do banco terão R$ 15 de desconto em compras acima de R$ 89 dentro da plataforma.

“Com o Vantagens Nu, queremos reconhecer nossos clientes e ajudá-los a fazer seu dinheiro render mais. Reunir cashback, cupons e ofertas de parceiros como a Shopee em um só lugar faz parte dessa intenção", diz Arthur Valadão, vice-presidente do banco.

O lançamento ocorre no momento em que a companhia anuncia um plano de investimentos de aproximadamente R$ 45 bilhões no Brasil em 2026. O volume, segundo a empresa, quase dobrou nos últimos dois anos e será direcionado a quatro frentes: desenvolvimento de modelos de crédito com base em inteligência artificial, lançamento de novos produtos e serviços, expansão de equipes e infraestrutura e fortalecimento da base financeira.

Desse total, mais de R$ 2,5 bilhões serão destinados à ampliação da rede de escritórios e infraestrutura ao longo dos próximos cinco anos. O montante inclui reinvestimento dos resultados da operação brasileira, investimentos em tecnologia, despesas operacionais e tributos.

O Brasil segue como principal mercado da companhia, com 113 milhões de clientes, o equivalente a mais de 60% da população adulta. Considerando América Latina, o Nubank atende 131 milhões de usuários, incluindo México e Colômbia.

Os resultados financeiros mais recentes foram impulsionados pela operação brasileira. Em 2025, a Nu Holdings registrou receita de R$ 91 bilhões, crescimento de 45% em base neutra de câmbio, lucro líquido de R$ 16,2 bilhões e retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 33%. A carteira de crédito chegou a R$ 179,7 bilhões, alta de 40% em relação a 2024, enquanto os depósitos somaram R$ 230,3 bilhões, avanço de 29%. A taxa de atividade mensal atingiu 86%.

A companhia também informou que avança no processo para obtenção de licença bancária no país em 2026 e que se associou recentemente à Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

No recorte de inclusão financeira, o Nubank afirma que 37 milhões de pessoas passaram a integrar o sistema financeiro formal por meio da plataforma na América Latina, sendo 31,5 milhões no Brasil, 4,7 milhões no México e quase 1 milhão na Colômbia. Segundo a empresa, 28,4 milhões de clientes tiveram seu primeiro cartão de crédito pelo banco, dos quais 18,4 milhões no Brasil.

Além do Brasil, o Nubank prevê expansão no México, onde já soma 15 milhões de clientes, e na Colômbia, com mais de 4 milhões de usuários.