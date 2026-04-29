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Publicidade digital no Brasil cresce 12,7% e atinge R$ 42,7 bi em 2025, diz IAB Brasil

Levantamento também estimou, separadamente, os investimentos em retail media e em DOOH

Publicidade digital: investimentos no setor chegaram a R$ 42,7 bilhões em 2025 ( Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Publicidade digital: investimentos no setor chegaram a R$ 42,7 bilhões em 2025 ( Andriy Onufriyenko/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 29 de abril de 2026 às 17h36.

Última atualização em 29 de abril de 2026 às 17h38.

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Os investimentos em publicidade digital atingiram R$ 42,7 bilhões em 2025, com crescimento de 12,7% em relação a 2024, marcando o segundo maior avanço da série histórica.

O desempenho do segmento é apresentado no estudo Digital Adspend 2026, ano-base 2025, divulgado nesta quarta-feira, 29, pelo IAB Brasil, associação do setor de publicidade digital, em parceria com o Ibope, instituto de mensuração de mídia.

Na comparação com 2020, primeiro ano da série, o crescimento acumulado chega a 80%, indicando a consolidação do ambiente digital como eixo central das estratégias de comunicação de marcas.

O levantamento também apresenta projeções para retail media, publicidade em plataformas e ambientes de varejo físico e digital, que somou R$ 4,8 bilhões em 2025, com alta de 37% na base anual.

Retail media deve somar R$ 5,1 bi e ganha força no Brasil

O estudo passou a incluir, pela primeira vez, estimativas para DOOH (sigla para Digital Out of Home), publicidade digital fora de casa, que alcançou R$ 4,4 bilhões no período. A maior presença ocorre em mobiliário urbano, aeroportos e edifícios, com base em dados compartilhados por exibidoras parceiras do Ibope.

A distribuição dos aportes ao longo de 2025 apresentou menor variação entre semestres. O primeiro semestre concentrou 20,8% da verba, enquanto o segundo ficou com 21,9%, registrando a menor diferença da série histórica.

“O mercado não está só crescendo, está amadurecendo. A verba se distribui melhor ao longo do ano e os anunciantes passam a operar o digital com mais integração e consistência”, afirma Denise Porto Hruby, CEO do IAB Brasil.

Estrutura de investimentos

Em relação ao formato, o vídeo lidera com 49% da participação, refletindo a convergência entre plataformas, streaming, transmissão de conteúdo sob demanda, e consumo em dispositivos móveis.
Entre os canais, social media, plataformas de redes sociais, mantém a liderança com 55% dos investimentos, seguido por search, mecanismos de busca, com 26%, e por publishers e verticais de conteúdo, com 19%.

Cinco setores concentram 48% da verba digital: Comércio (25%), Eletrônicos e Informática (8%), Financeiro (6%), Educação (5%) e Mídia (4%). O segmento de eletrônicos registrou o maior avanço, com crescimento de 42%, movimento associado a eventos globais como a Copa do Mundo.

“Não se trata apenas de crescimento, mas de sofisticação. O digital passa a operar com mais equilíbrio entre canais, formatos e momentos, o que exige planejamento mais integrado e decisões baseadas em dados”, afirma Paula Carvalho, Diretora de Negócios Sell Side, área responsável pela oferta de mídia, do Ibope.

O Digital Adspend se consolidou como uma das principais referências do setor ao apresentar uma visão abrangente dos investimentos em publicidade digital no país. A metodologia considera a coleta de anúncios diretamente nos meios monitorados pelo Ibope, permitindo mensurar aportes independentemente do modelo de compra, incluindo campanhas diretas e intermediadas por agências.

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