Por que Oreo e Coca-Cola se uniram em uma nova collab global?

Duas marcas icônicas, conhecidas por sua presença global e apelo popular, uniram forças em uma collab que tem movimentado as redes sociais. A Oreo, marca líder da Mondelez International no segmento de biscoitos doces, e a Coca-Cola, gigante do setor de bebidas, lançaram uma campanha global que celebra a amizade e a conexão entre as pessoas, materializada em produtos inusitados e uma série de ativações de marketing.

A parceria era aguardada desde julho, quando fotos dos produtos vazaram nas redes sociais. Recentemente, as empresas anunciaram oficialmente as novidades: o biscoito Oreo Coca-Cola e a Coca-Cola Oreo Sem Açúcar foram lançados em edição limitada e estão disponíveis no Brasil desde setembro.

O novo Oreo traz o tradicional biscoito de chocolate com recheio vermelho, inspirado no sabor da Coca-Cola, e efeitos explosivos que imitam a sensação das bolhas de gás na boca. Já a nova Coca-Cola vem em uma lata preta com o logo da Oreo, misturando o sabor tradicional do refrigerante com toques de biscoito Oreo.

Segundo Álvaro Garcia, vice-presidente de marketing da Mondelēz Brasil, proprietária da Oreo, a campanha, intitulada ‘Besties’, levou sete meses para ser finalizada, e é uma das maiores já realizadas pela marca, abrangendo 21 mercados na América Latina e países como Estados Unidos, Canadá e China.

"Embora a Oreo seja hoje a maior marca da Mondelēz, essa realidade é recente. Há 10 a 15 anos, a marca era focada principalmente nos Estados Unidos, até que decidiram torná-la uma prioridade global. O trabalho mais intenso começou em 2012, com o lançamento internacional e maiores investimentos", conta Garcia, que vê na collab uma oportunidade de ampliar a penetração da marca no mercado brasileiro. Acompanhe a entrevista.

O que motivou a parceria entre Oreo e Coca-Cola?

A parceria surgiu da sinergia entre as duas marcas, que compartilham valores como positividade, alegria e conexão. Oreo buscava uma parceria que refletisse seu espírito "brincante", enquanto Coca-Cola procurava uma marca icônica que trouxesse o conceito de "magia" para seus produtos. A conversa entre as duas empresas fluiu naturalmente, resultando em um "match" perfeito para a criação dessa campanha global.

A colaboração se traduziu em quais produtos?

A campanha conta com dois produtos principais: a Coca-Cola Zero sabor Oreo e o biscoito Oreo com sabor inspirado na Coca-Cola. O biscoito Oreo recebeu um toque especial: além do recheio com sabor de Coca-Cola, a parte externa do biscoito apresenta um "embossing" com três designs diferentes, incluindo uma garrafinha de Coca-Cola e o logo da marca.

A fórmula do Oreo sabor Coca-Cola é a mesma em todos os países?

A fórmula base do Oreo sabor Coca-Cola foi desenvolvida globalmente. No entanto, cada país realizou adaptações para atender às suas legislações e preferências locais. No Brasil, por exemplo, optamos pelo recheio vermelho, uma característica exclusiva que visa aproximar o produto da identidade visual da Coca-Cola.

Quais são as expectativas da Mondelez em relação a essa parceria?

Oreo é uma das marcas em que mais apostamos e investimos atualmente. Desde que se tornou uma prioridade global, tem crescido significativamente, e em 2024 já registramos um aumento de mais de 20% em volume, além de ganhos de participação de mercado. Estamos em um momento muito positivo, com crescimento expressivo e fortalecimento da marca.

A Mondelez vê a parceria com a Coca-Cola como uma das maiores ativações de Oreo. A expectativa é que a campanha gere um grande buzz, aumentando a visibilidade e a presença da marca no mercado.

A empresa tem como meta expandir o tamanho de Oreo no Brasil em duas ou três vezes nos próximos cinco a dez anos. Essa projeção se apoia na percepção de que o potencial da marca no país ainda está subaproveitado em comparação a outros mercados. Atualmente, a penetração de Oreo no Brasil está abaixo de 35%, enquanto em mercados desenvolvidos chega a 60%. A Mondelez enxerga essa diferença como uma oportunidade para ampliar seu alcance entre os consumidores brasileiros.

A parceria com a Coca-Cola impacta a distribuição da Oreo?

Apesar da Mondelez não utilizar os canais de distribuição da Coca-Cola, a parceria beneficia a Oreo indiretamente. A Coca-Cola está presente em diversos pontos de venda em todo o país. A campanha conjunta desperta a curiosidade dos consumidores, que buscam a Oreo nos mesmos locais onde encontram a Coca-Cola.

Quais são as ações de marketing da campanha?

A campanha conta com diversas iniciativas de marketing, incluindo campanhas com influenciadores, ativações em eventos, como ocorreu no Rock in Rio, participação em programas de TV e ações de Out-of-Home. Além disso, a Oreo e a Coca-Cola desenvolveram, em parceria com o Spotify, o modo "Best", ação interativa que permite aos usuários criarem playlists personalizadas para compartilhar com seus amigos.

Qual o investimento total da Mondelez nessa parceria?

Infelizmente, não podemos divulgar o investimento total da Mondelez na parceria com a Coca-Cola.

A Mondelez pretende realizar outras parcerias com grandes marcas?

A Mondelez tem uma tradição de realizar parcerias com marcas e personalidades que se conectam com o espírito "brincante" da Oreo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a marca já realizou colaborações com Lady Gaga e a série "Wandinha". A parceria com a Coca-Cola reforça a estratégia da Mondelez de buscar colaborações que gerem valor para a marca Oreo e seus consumidores.

