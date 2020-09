Petz faz nota com vira-lata caramelo e deixa você customizar com seu cão

A rede de petshop Petz aproveitou o lançamento da nota de R$200 reais pelo Banco Central nesta quarta-feira, para lançar a nota de R$300 reais com o vira-lata caramelo, o cachorro querido pelos brasileiros. A brincadeira é uma ação para dar visibilidade à causa do bem-estar do animal.

Essa cédula será na verdade um voucher para que 10 influenciadores digitais doem para uma ONG parceira do Adote Petz. E vale lembrar que a cédula não possui valor financeiro. A iniciativa da empresa também permite que qualquer pessoa customize uma nota com a foto do seu pet pelo site.

Depois de criada, a imagem pode ser compartilhada nas redes para dar mais visibilidade à causa. O site também conta com informações sobre adoção, posse responsável e bem-estar animal, e os usuários poderão deixar seu depoimento sobre os pets.

“A ideia da criação da cédula com o vira-lata caramelo é para ressaltar a importância da causa e permitir que mais pessoas se aproximem desse pet, que já é considerado um símbolo nacional. Queremos com isso atender ao pedido das quase 150 mil pessoas que se mobilizaram com a petição para que o cãozinho fosse o símbolo da nova cédula em circulação no país”, diz Ana Beatriz Ferman, head de social media da Petz.