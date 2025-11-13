Marketing

O que o Web Summit Lisboa revelou sobre o futuro da mídia?

Em ecossistemas que aprendem e se ajustam, marcas precisam menos de posts e mais de uma presença reconhecível para pessoas e algoritmos

O Web Summit 2025 deixa, assim, um recado inequívoco: o marketing abandona a lógica da atenção e busca merecer interação (Divulgação)

O Web Summit 2025 deixa, assim, um recado inequívoco: o marketing abandona a lógica da atenção e busca merecer interação (Divulgação)

Marc Tawil
Marc Tawil

Estrategista de Comunicação

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17h49.

Tudo sobreWeb Summit
Saiba mais

O marketing vive a sua maior virada desde o surgimento das redes sociais. O que se viu aqui no Web Summit Lisboa 2025, maior evento de tecnologia e negócios que terminou hoje, confirma que entramos numa era em que emoção e lógica algorítmica precisam coexistir.

Ou seja, a disputa não está mais em gerar o maior alcance, e sim em construir sistemas capazes de serem entendidos por humanos e interpretados corretamente por máquinas.

Interação passa a valer mais do que atenção, e significado pesa mais do que mensuração.

Essa mudança apareceu com clareza na fala de Toto Wolff, CEO e chefe de equipe da Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Wolff lembrou que o valor da Mercedes nasce da união entre precisão absoluta e emoção genuína. “A velocidade é a essência”, afirmou. “Mas velocidade sem sensação não cria vínculo.”

A leitura dele expõe a base da transformação: tecnologia só importa quando produz significado. E significado, é bom lembrar, ainda é uma prerrogativa humana.

Don McGuire, CMO da Qualcomm, reforçou o ponto por outro caminho. Seu trabalho diário é traduzir engenharia sofisticada em narrativas que as pessoas compreendam e desejem.

McGuire quer que o consumidor olhe para um dispositivo e pergunte se ele é “movido por Snapdragon”. A frase, repetida no palco, virou símbolo dessa nova era: não basta funcionar, é preciso comover; não basta ser rápido, é preciso ser reconhecível.

Gurdeep Dhillon, da Contentstack, resumiu, em uma frase, a tese que atravessou a semana: “Contexto é a nova moeda digital”. Em outras palavras, o futuro não depende de prever o usuário, mas de entender por que ele se move.

A discussão ganhou corpo no painel da Pernod Ricard, ao revelar um problema que atravessa marcas globais: a IA ainda não “entende” identidade.

A companhia percebeu que nenhum gerador de imagem reproduzia o que torna Absolut reconhecível, a luz, a textura, a condensação da garrafa.

A resposta da companhia foi criar uma camada algorítmica própria, capaz de traduzir o DNA visual da marca em parâmetros que os motores de IA conseguissem ler. O objetivo não era inventar uma estética, mas proteger a que já existia.

A IA, ficou evidente no Web Summit Lisboa, não ameaça autenticidade. Expõe, porém, a mediocridade.

No palco dedicado à economia digital, Antonio Nakad, cofundador do NG.CASH, mostrou como essa lógica se desdobra nas marcas nativas digitais.

Para ele, num mundo em que a IA reduz barreiras técnicas e torna produtos parecidos, a diferença está na comunidade.

Marcas jovens crescem quando conversam com cultura e pertencimento, não com campanhas. A frase dele, “em 2026, vence quem distribui, não quem anuncia”, resumiu essa virada.

O futuro delas não é seguir: é pertencer.

É exatamente essa combinação entre emoção, intenção e identidade codificada que desemboca na transformação da mídia.

As plataformas deixam de ser vitrines estáticas e passam a operar como ecossistemas adaptativos, capazes de reorganizar conteúdo em tempo real, modular jornadas e aprender com cada microinteração.

O post isolado perde relevância. Ganha quem constrói sistemas narrativos contínuos, vivos, que respondem, ajustam e evoluem.

Marcas deixam de postar e passam a cultivar presença, como organismos que respiram e se adaptam.

A pergunta que sintetiza esse novo ciclo surge quase sozinha: como uma marca se torna compreensível para pessoas e, simultaneamente, inteligível para agentes digitais?

Manual de identidade já não basta. A próxima década exige uma arquitetura cognitiva princípios, ritmos, formas e comportamentos capazes de manter coerência em qualquer interface, seja um criativo humano, um modelo de linguagem, um agente ou um feed adaptativo.

O Web Summit 2025 deixa, assim, um recado inequívoco: o marketing abandona a lógica da atenção e busca merecer interação.

A mídia deixa a linearidade e entra num regime de adaptação contínua.

E as marcas deixam de ser mensagens e se tornam sistemas sensíveis, capazes de aprender e responder. No fim, permanece a constatação que guiou os melhores debates da semana: tecnologia escala, narrativa conecta.

Mas apenas o humano, agora ampliado pela IA, transforma isso em cultura.

Leia mais sobre Web Summit Lisboa

Acompanhe tudo sobre:Web Summitestrategias-de-marketing

Mais de Marketing

As 4 forças que vão guiar a publicidade, segundo o CEO de Lions

IA generativa leva 6 mi ao e-commerce; veja os 10 sites mais impactados

Pedras na Coca-Cola e elogios à Apple: o que os dois casos têm em comum

CEO do Cannes Lions vê risco de 'mediocridade em escala' com IA

Mais na Exame

ESG

Plano brasileiro que conecta saúde e clima já conta com 80 países signatários

Brasil

Tarcísio afirma que vai expandir ensino técnico em escolas regulares de SP

Tecnologia

Valve anuncia novo videogame Steam Machine

Future of Money

Gestora aproveita queda de 12% da Circle e investe R$ 158 milhões