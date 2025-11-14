O Grupo Casas Bahia lançou um programa voltado ao desenvolvimento e à qualificação de micro e nano influenciadores de todas as regiões do país. O Acelera CB foi criado com a meta de formar 10 mil criadores de conteúdo, gerar mais de 2 mil publicações por mês e alcançar 46 milhões de visualizações no primeiro semestre.

A novidade faz parte da estratégia always on da varejista e aposta em uma produção contínua e distribuída nas redes sociais. Sob o conceito “Você cria. A CB Acelera”, reúne trilhas de conteúdo sobre construção de comunidade, audiovisual, roteiro e varejo, com atividades conduzidas por Bia Reis, Martinn, Midtrack e pelo time de marketing da empresa.

“Queremos democratizar o acesso à creator economy e impulsionar talentos locais, oferecendo visibilidade, capacitação e oportunidade para quem deseja transformar conteúdo em carreira”, diz Amanda Assis, gerente executiva de marketing do Grupo Casas Bahia. “Trata-se de uma iniciativa que reforça o papel da Casas Bahia como uma marca próxima e conectada com o cotidiano das pessoas.”

O Acelera CB foi idealizado pela W3haus, com apoio da Mfield e da Playnest. O projeto marca novo capítulo na estratégia de marketing da varejista, que por décadas esteve associada a figuras populares como Fabiano Augusto. Rosto das campanhas clássicas e do bordão “Quer pagar quanto?”, ele se toronou um dos personagens mais reconhecidos da publicidade brasileira e ajudou a consolidar o modelo de comunicação massiva da marca.

"Estamos construindo uma rede proprietária de vozes autênticas, conectadas ao seu território e ao seu público, promovendo uma comunicação contínua, orgânica e eficaz”, diz Alessandra Sant’Ana, CEO da W3haus.

Como participar do Acelera CB

O programa é estruturado em uma plataforma tecnológica exclusiva, que reúne aulas, trilhas digitais, ferramentas de performance e gestão de remuneração. O influenciador se cadastra diretamente na plataforma e, se selecionado, passa a ter acesso aos conteúdos educativos e à avaliação contínua de desempenho.

Semanalmente, os creators recebem uma missão alinhada às campanhas ativas da Casas Bahia. Cada missão permite a criação de até cinco vídeos. A remuneração é calculada a partir de um CPM pré-definido para todos os participantes, que pode ser ampliado conforme o desempenho evolui até um teto estabelecido pelo programa.

A plataforma conta com um sistema de inteligência artificial próprio que acompanha o desempenho das publicações em tempo real. O recurso possibilita ajustes de estratégia com base em métricas de visualização, engajamento e alcance.

O programa também adota elementos de gamificação. Um ranking mensal seleciona os 10 creators com melhor desempenho, que recebem um voucher de R$ 200 para compras no e-commerce da Casas Bahia.

No reconhecimento trimestral, os três primeiros colocados passam a integrar o squad oficial da marca na campanha seguinte. Nos três primeiros meses, os 90 melhores participantes serão convidados para uma masterclass de inovação digital com os professores do programa.

O lançamento do Acelera CB ocorre em um momento em que a Casas Bahia atravessa um cenário financeiro desafiador. Conforme mostrou a EXAME, no terceiro trimestre de 2025, a empresa registrou prejuízo líquido de R$ 496 milhões, pressionado pelo resultado financeiro negativo de mais de R$ 1 bilhão e pelo aumento de 44,3% nas despesas financeiras.

Mesmo com a alta de 7,3% na receita líquida, o avanço de 19,6% no Ebitda e o crescimento de 8,5% no GMV, analistas seguem cautelosos diante do consumo elevado de caixa e do impacto dos juros sobre a capacidade de reversão do prejuízo.

Segundo a varejista, o programa de creators vem para reforçar a estratégia de manter comunicação contínua com consumidores por meio de um ecossistema descentralizado de produtores de conteúdo. A ação integra o plano de intensificar a presença digital e ampliar o alcance das campanhas com influenciadores distribuídos pelo país.