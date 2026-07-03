Marketing

O plano da Hellmann's para fazer o brasileiro 'chuchar' mais

Marca da Unilever aposta em lançamentos e parcerias para fortalecer o consumo de molhos no Brasil

Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil (Divulgação)

Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 3 de julho de 2026 às 08h49.

Há alguns anos, os Estados Unidos transformaram os dips em uma categoria consolidada. Os molhos, pensados para acompanhar petiscos como salgadinhos e nachos, passaram a ser consumidos em diferentes ocasiões que envolvem entretenimento e socialização, dos esportes aos encontros entre amigos. No Brasil, itens semelhantes começam a ganhar mais espaço no mercado, mas com uma diferença: Por aqui, o dipping é chuchar.

E é justamente no chuchar que o braço de alimentos da Unilever aposta para expandir o consumo de itens da marca Hellmann's, incluindo maionese, ketchup, mostarda e molhos especiais.

“Esse é um mercado com um potencial gigante de crescimento no Brasil. Por isso, apostamos em produtos que têm ajudado a criar esse hábito de consumo no brasileiro. Queremos mostrar que é possível combinar snacks com molhos em diferentes ocasiões, seja assistindo a partidas de futebol ou basquete, ou em meio a um festival”, diz Rodrigo Visentini, presidente da Unilever Alimentos no Brasil.

Liderança sem estagnação

Para incentivar esse consumo, a Unilever lançou neste ano a linha Hellmann's Molhos para Chuchar, desenvolvida em parceria com a marca Tostitos, da PepsiCo.

A novidade mira o crescimento em um segmento que a companhia já lidera. Segundo dados do mercado, a Unilever acumula pelo menos três anos de crescimento em ritmo de dois dígitos nas categorias de condimentos, desempenho que supera a média do mercado.

Com o principal item, a maionese, a Hellmann's registrou crescimento de 10,7% em valor nos 12 meses encerrados em maio de 2026, acima dos 9,4% registrados pelo mercado no mesmo período. No ano fiscal de 2025, o avanço foi ainda maior: 15,9%, frente aos 13,5% da categoria.

Atualmente, a marca Hellmann's detém 63% de participação de mercado e está presente em aproximadamente 7,5 de cada 10 lares brasileiros. Quando se observa apenas a categoria de maionese, o número passa para nove em cada dez residências.

Para Visentini, esses resultados refletem uma combinação de inovação, aceleração da tomada de decisões e uma estratégia voltada para ampliar o uso dos produtos além dos momentos tradicionais.

“Se tornar líder é difícil, mas manter a liderança e continuar crescendo é ainda mais difícil, não importa o segmento. É preciso manter um olhar atento ao consumidor e, especialmente, não se acomodar. Hábitos podem mudar, a concorrência pode aumentar, mas o papel do líder é continuar crescendo e fazer o mercado crescer junto”, avalia o executivo.

Estratégia de startup

Visentini destaca que o crescimento acima do mercado é puxado por segmentos estratégicos que expandem a categoria. O formato de bisnaga (squeeze), por exemplo, cresce acima de 20% ao ano. Além disso, a linha Supreme, focada em produtos premium e sem conservantes, é a que mais cresce dentro do portfólio.

Para o executivo, o lançamento frequente de novidades só é possível porque a companhia, apesar de quase centenária, tem a mesma velocidade de uma startup na tomada de decisões. Em 2022, a Unilever reorganizou sua operação global e, entre as mudanças, a unidade de alimentos passou a ter total autonomia de decisão no país.

Essa estrutura reduziu drasticamente o time-to-market: hoje, a empresa leva poucos meses para transformar uma ideia em um produto nas gôndolas. Essa agilidade permite que a marca reaja rapidamente às tendências de consumo, como a busca por sabores diferenciados e produtos mais funcionais.

“Em julho, colocamos no mercado mais um novo produto, o Hellmann's Molho para Burger, que é resultado de uma pesquisa feita com o público e o mercado. E esse é um processo realmente muito rápido. Entre falarmos com o consumidor, desenvolvermos a ideia, realizarmos testes de aroma e sabor e, finalmente, colocar o novo produto nas gôndolas, são apenas quatro meses”, conta.

Hellmann's em todos os lugares

Criar novos sabores e apostar na cultura do chuchar faz parte do posicionamento da Hellmann's para consolidá-la como uma plataforma de condimentos.

E, para inserir os novos produtos em diferentes ocasiões, a empresa aposta em parcerias que incluem a NBA House, festivais de música como Rock in Rio e Lollapalooza, além da Casa CazéTV durante a Copa do Mundo.

“Acreditamos que a melhor forma de fidelizar o cliente é com a prova do produto. Por isso, investimos bastante para estarmos em lugares onde o público pode provar e comprovar a qualidade do que estamos oferecendo. É assim que conseguimos gerar uma conexão que, posteriormente, se traduz em compra no mercado”, finaliza Visentini.

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