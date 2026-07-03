O poder da recomendação: Amazon tem 400 creators focados no Prime Day 2026

O Amazon Prime Day, evento global de ofertas exclusivo para membros Prime, chega à sua 7ª edição no Brasil como um dos períodos mais estratégicos para a Amazon no país. Para dar conta da operação, a empresa passa meses planejando investimentos em tecnologia, infraestrutura e logística. Neste ano, por exemplo, a companhia contratou mais de 9 mil colaboradores temporários, um aumento de 50% em relação à edição anterior.

Parte desse investimento também vai para uma ampla estratégia baseada na creator economy. A companhia mobiliza centenas de influenciadores e criadores de conteúdo, que passam a atuar como canais de descoberta e recomendação das ofertas durante o evento.

Para este ano, a Amazon acionou uma rede de mais de 400 criadores para amplificar as ofertas do Prime Day em diferentes plataformas e nichos.

Preparação para o Prime Day

"Trabalhamos desde grandes perfis até microinfluenciadores, buscando refletir a pluralidade e representatividade do Brasil e garantir uma comunicação contextualizada e relevante para cada público", detalha Camila Nunes, CMO da Amazon Brasil, em entrevista à EXAME.

A iniciativa faz muito sentido no mercado nacional. Dados da Statista Consumer Insights mostram que 48% dos consumidores brasileiros dizem já ter comprado um produto por recomendação de influenciadores ou celebridades.

Para garantir que os criadores produzam conteúdos contextualizados, a Amazon desenvolveu o Creator Lab, evento realizado antes do Prime Day para preparar os participantes da campanha.

Neste ano, mais de 300 integrantes do Programa de Associados e do Amazon Influencers compareceram ao evento e tiveram acesso antecipado aos produtos e às ofertas do Prime Day.

Segundo Camila, "a ideia é que os criadores saiam preparados para produzir conteúdos autênticos e relevantes sobre as ofertas, gerando recomendações genuínas para suas audiências".

Uma relação antiga

A executiva destaca que, para a Amazon, a relação com os criadores de conteúdo não é exatamente um desafio, uma vez que o relacionamento da empresa com esse mercado começou há mais de uma década.

"Construímos uma relação sólida e de longo prazo com esse universo. Há mais de 10 anos investimos na creator economy por meio do Programa de Associados, que permite a qualquer pessoa monetizar conteúdo com recomendações de produtos. Em 2023, ampliamos essa estratégia com o Amazon Influencers, que hoje reúne mais de 30 mil criadores", diz Camila Nunes.

Na avaliação da companhia, a estratégia acompanha o crescimento da creator economy brasileira, considerada uma das maiores do mundo. Dados citados pela empresa mostram que o Brasil possui mais de 14 milhões de criadores de conteúdo.

"O crescimento da Amazon no Brasil se multiplica por meio de uma rede de milhares de parceiros que cresce junto. Para nós, escala é sinônimo de oportunidade."

Criadores como extensão da marca

Segundo Camila, para a estratégia com os criadores dar certo, é preciso entender que essa comunidade funciona como uma extensão da própria marca. O que explica a decisão da Amazon de oferecer ferramentas de preparação como o Creator Lab.

"Não queremos apenas oferecer ferramentas de monetização, mas construir uma comunidade onde creators se desenvolvam, troquem experiências e prosperem juntos. Quando um creator recomenda um produto com autenticidade, ele está representando a Amazon de uma forma que nenhuma comunicação institucional consegue replicar: com a confiança e a proximidade que só uma voz genuína constrói", destaca Camila.

Com descontos que chegam a 80% em diversas categorias, o Prime Day 2026 acontece até o próximo dia 7 de julho.