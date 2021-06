Este nugget de frango vale R$ 500 mil — e a culpa é do BTS; entenda

A internet é, de fato, um lugar de coisas curiosas. Na última semana, um leilão online realizado na plataforma de vendas eBay oficializou a venda de um nugget de frango por 99.997 dólares, cerca de 500.000 reais. O motivo? O formato do lanche se parece com um dos personagens do jogo Among Us, popular entre os jovens, e também tem relação com a banda coreana BTS.

A motivação pode parecer banal, se não for analisado o combo de motivações para a venda milionária. Fato é que, o nugget também fazia parte de um combo especial do McDonald's lançado em parceria com a banda de k-pop BTS, conforme relata o portal de notícias The Verge.

Os lances começaram tímidos, num valor de 99 centavos. Contudo, em apenas dois dias, a disputa pelo famigerado nuggets Among Us já envolvia apostas de até 15.000 dólares. A associação com o combo em parceria com o BTS pode ter sido o detalhe responsável pelo aumento exponencial no valor do pequeno salgado, diz o site.

Antecipado pela EXAME, o lançamento entre a rede de fast-food e um dos principais grupos musicais do momento, o combo inclui Chicken McNuggets® com dez unidades, McFritas Média, Coca-Cola média, além dos molhos Sweet Chili e Cajun, que são inspirados em receitas populares do McDonald's da Coreia do Sul. A refeição foi lançada no mês de maio no Brasil e também conta com uma linha de acessórios exclusivos.

O fenômeno BTS

Fundado em 2013, o grupo de pop BTS tem ganhado sucesso mundial ano a ano. A banda está no topo das paradas musicais globais e, mesmo em tempos de distanciamento social, reúne mais de 100 milhões de pessoas em shows online. Na lista de conquistas, o grupo coreano também a título de terceiro grupo em 50 anos a ter três álbuns número um nas paradas da Billboard 200 em menos de 12 meses, um feito conquistado pelos Beatles, por exemplo. Entra também na conta o recorde de videoclipe mais visto no YouTube em apenas 24 horas, com 108,2 milhões de views.

O Brasil hoje conta com o maior número de fãs da banda em todo o mundo. Basta nos perguntarmos se por aqui o pequeno nugget valeria ainda mais.