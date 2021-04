McDonald's traz ao Brasil novidade (que pode esgotar) em parceria com BTS

A rede de restaurantes McDonald's tem lançado em diferentes países refeições em parceria com celebridades. Desta vez, a novidade acontece com a banda de k-pop BTS a partir de 26 de maio nos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Em seguida, o prato será lançado em cerca de 50 países.

A pandemia mostrou que a inovação será cada dia mais decisiva para seu negócio. Encurte caminhos, e vá direto ao ponto com o curso Inovação na Prática

A refeição inclui Chicken McNuggets® com 10 unidades, McFritas Média, Coca-Cola média, além dos molhos Sweet Chili e Cajun, que são inspirados em receitas populares do McDonald's da Coreia do Sul.

“A banda guarda ótimas lembranças do McDonald's. Estamos animados com esta colaboração e mal podemos esperar para compartilhar o Combo BTS com o mundo”, diz a Big Hit Music, gravadora do BTS.

O McDonald's tem tido um ótimo resultado nas vendas de refeições em parceria com celebridades. Então, se tudo der certo para o restaurante, os brasileiros já podem se preparar para correr atrás da novidade como os americanos fizeram com o lançamento junto ao rapper Travis Scott em setembro do ano passado, quando o Travis Scott Meal – Cactus Jack esgotou em muitas unidades.

“O grupo é realmente um fenômeno global com uma base de fãs que não conhece fronteiras. Estamos muito animados em trazer a Méquizice do BTS para nossos clientes no Brasil a partir de maio. Esperamos que a promoção, em conjunto com muitas outras iniciativas este ano, gerem um impulso positivo de vendas para o negócio", diz João Branco, CMO do McDonald's.

O fenômeno BTS

Desde 2013, o BTS está no topo das paradas musicais e reuniu pessoas de todo o mundo por meio de sua música e mensagens positivas. Em abril de 2019, o BTS se tornou o terceiro grupo em 50 anos a ter três álbuns número um nas paradas da Billboard 200 em menos de 12 meses, juntando-se aos The Beatles e aos The Monkees. O Spotify afirmou ainda que no ano passado a banda foi a primeira sul-coreana a liderar a parada de singles dos Estados Unidos com o "Dynamite", que tem cerca de 815 milhões de streams.