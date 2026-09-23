Open House CMOs by EXAME reúne C-Levels de marketing para discutir a agenda 2030

RESUMO | O primeiro encontro do Open House CMOs by EXAME reuniu na semana passada, em São Paulo, líderes de marketing de dez grandes empresas para debater os desafios do planejamento corporativo até 2030, a integração entre inteligência artificial e a essência humana, e a necessidade de reinvenção diante da volatilidade dos mercados.

Como desenhar o médio e o longo prazo em tempos cada vez mais voláteis? Essa foi uma das provocações feitas a um grupo de 10 VPs de marketing que estiveram na sede da EXAME, em São Paulo, na semana passada. A primeira edição do Open House CMOs by EXAME reuniu alguns dos principais líderes de marketing do país para debater os rumos estratégicos e os desafios do planejamento corporativo voltado para 2030, evidenciando que a reinvenção diária e a velocidade das inovações já integram o cotidiano das marcas.

O encontro contou com a presença de executivos de grandes empresas como Claro, Diageo, General Motors, L'Oréal, Movida, MRV, Porto, Santander, Suzano e Vibra, que compartilharam suas visões sobre o papel da inteligência artificial e a preservação da essência humana no ambiente de negócios. Além de gerar conteúdo de qualidade sobre o tema, o evento teve como objetivo reforçar o posicionamento da EXAME Saint Paul como um ecossistemas de discussões que vão alem dos negócios, mas passam por entender a complexidade dos cenários futuros.

Para os CMOs reunidos, Pedro Valente, CEO da EXAME, destacou a importância da integração entre conteúdo e educação. "A educação é muito forte para conversão digital. Somente em 2025, treinamos mais de 240 mil alunos e por isso que cada vez mais queremos mostrar nossa relevância para os C-Levels que fazem esse ecossistema digital tão relevante."

Durante os debates, os líderes enfatizaram que a próxima década exigirá a capacidade de resgatar fundamentos essenciais enquanto se opera em ecossistemas altamente integrados, impulsionados por um cenário global em rápida transformação"

"O profissional de marketing, para estar bem preparado em 2030, tem que começar agora já a entender qual é essa convivência entre tecnologia e ser humano, destacando que a lição central reside em extrair o melhor de ambos simultaneamente, formando times mais estratégicos e menos operacionais amparados pela empatia"

Guilherme Bernardes, CMO do Santander

"O acirramento histórico na disputa econômica entre Estados Unidos e China vai exigir cada vez mais organizações capazes de capacitar suas equipes para uma visão mais sistêmica e de superar modelos ultrapassados em meio a uma rápida mutação corporativa"

Alexia Duffles, CMO da MRV

"O mercado tem oscilado em um pêndulo entre a obsessão por dados e a perda da diferenciação, neste contexto, se as marcas não tiverem ponto de vista, profundidade, não souberem quem elas são e o que podem fazer de diferente para o consumidor, acabarão chegando todas no mesmo lugar"

Guilherme Martins, CMO da Diageo

"Enxergo o marketing como o grande motor de crescimento e integração de dados proprietários, logo, diante da automação, competências como curiosidade, senso crítico e a tomada de decisão em ambientes de complexidade serão características cada vez mais importantes para qualquer profissional"

Mariana Santarem, CMO da Vibra

"A jornada de consumo, em 2030, passará fortemente pela inteligência artificial e por agentes autônomos, reforçando que a jornada do consumidor será muito diferente, de modo que construir marca exigirá atender tanto o consumidor quanto o agente responsável por escolhê-la e delegar grande parte das decisões de compra, mudando os atributos e a orquestração entre benefícios funcionais e emocionais"

Alan Spector, CMO da L'Oréal

"2030 já começou e o grande desafio para as empresas e profissionais de marketing é entender que o ritmo e a intensidade do futuro já fazem parte do presente, em um ambiente onde a excelência tecnológica se torna o padrão comum, a verdadeira vantagem competitiva virá da capacidade de diferenciação de cada marca, produto e serviço em meio ao mar de excelência tecnológica"

Gustavo Aguiar, CMO da GM

"A disrupção tecnológica não vai acontecer da noite para o dia, isso exige que o mercado absorva as transformações de forma gradual, um ano de cada vez, reforçando que o diferencial reside na escuta ativa do consumidor e que, diante da automação, atributos estritamente humanos como a empatia, a criatividade e a inteligência emocional ganham ainda mais relevância, pois lidam com fatores que escapam à programação algorítmica"

Márcio Carvalho, CMO da Claro

"Vejo um contexto onde as marcas que se destacam são aquelas capazes de compreender profundamente o público por meio de dados e inteligência artificial para gerar conexões genuínas, exigindo que o profissional conheça a fundo o seu negócio e vivencie a relevância dos produtos de maneira constante"

Oliver Haidar, CMO da Porto

"A consolidação desse futuro competitivo passa pela reconexão com o elemento humano, lembrando que a tecnologia serve para hiperpersonalizar e tracionar a jornada, mas a grande diferenciação residirá sempre na habilidade de se relacionar com o público, trazer emoção para as conversas e entregar experiências genuinamente relevantes e excepcionais""

Francine Marcheto, CMO da Movida

"O ano de 2030 está logo ali, trazendo uma profunda reconfiguração para o ecossistema corporativo e exigindo novas diretrizes para o líder de marketing do futuro. Se antes as estratégias de mercado eram projetadas em blocos rígidos de cinco anos, a dinâmica atual exige uma visão ágil que interligue o planejamento de curto prazo à construção sólida do médio e longo prazo"

Patricia Macedo, CMO da Suzano

O Open House CMOs by EXAME faz parte da nova agenda de marketing e tecnologia da EXAME que busca promover encontros com os principais C-Levels dos dois ecossistemas com o objetivo de fomentar debates, parcerias e conteúdo de qualidade.