Nubank anuncia ex-TikTok como nova diretora de marketing global

Farrell vai se reportar à cofundadora e CEO da operação nos EUA, Cristina Junqueira

A profissional é vencedora de cinco Leões de Cannes (Divulgação Nubank)

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 11 de março de 2026 às 13h36.

O Nubank anunciou nesta terça-feira a contratação de Kim Farrell como diretora de marketing global. O objetivo é estruturar a área para expandir a marca de forma internacional. A executiva também será responsável pelas campanhas e parcerias globais.

Farrell vai se reportar à cofundadora e CEO da operação nos EUA, Cristina Junqueira.

Antes de assumir esse posto, Kim ocupou cargos de liderança no TikTok na América Latina e EUA. Ela também tem passagens por Google e Booking.com.

A profissional é vencedora de cinco Leões de Cannes e integrou o Conselho de Creator Economy do IAB.

CEO do Nubank diz que Trump foi 'positivo' para o setor financeiro nos EUA

O Nubank está próximo de entrar no mercado financeiro dos Estados Unidos e avalia que o ambiente regulatório ficou mais favorável ao setor sob o governo de Donald Trump. Em entrevista à AFP, o CEO da fintech, David Vélez, afirmou que a administração atual abriu espaço para novos concorrentes no sistema bancário.

O Nubank recebeu em janeiro uma aprovação condicional para operar como banco no país e agora aguarda a autorização definitiva.

Para o executivo, a mudança regulatória abre espaço para novos modelos digitais. “Por muito tempo os Estados Unidos ficaram fechados a conceder novas licenças bancárias. Isso mudou com a administração Trump”, disse à AFP. “E representa metade do mercado financeiro global: podemos atender muitos consumidores que hoje são mal atendidos financeiramente.”

