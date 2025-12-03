Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Sob risco de mudar de nome, Nubank vai buscar licença para operar como banco

Resolução conjunto do BC e CMN proíbe instituições que não operam como bancos de usar 'bank' no nome

Nubank: busca por nova licença não afetará base de clientes (Nubank/Divulgação)

Nubank: busca por nova licença não afetará base de clientes (Nubank/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11h37.

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 3, que iniciará processo para obter uma licença bancária oficial no Brasil. A decisão visa adequar a instituição à Resolução Conjunta N° 17, editada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que impôs novas regras sobre a nomenclatura de instituições financeiras.

Pela nova regulação, instituições que não possuem licença bancária completa poderiam enfrentar restrições quanto ao uso de termos como "banco" ou "bank" em seus nomes fantasia. Ao migrar para a estrutura de conglomerado bancário, o Nubank garante a manutenção de sua identidade visual e de seu nome, sem necessidade de alterações.

O Nubank hoje soma mais de 110 milhões de clientes no país e assegura que a rotina dos usuários não será afetada nesse processo.

"A mudança pretendida não tem qualquer impacto para os clientes e todas as operações seguem normalmente", informou a empresa em nota.

“O Nubank foi fundado há 12 anos e foi responsável pela inclusão de 28 milhões de pessoas no sistema financeiro. Nossa identidade e missão de simplificar a vida dos nossos clientes permanecem iguais”, afirmou Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, na nota.

BTG retira Itaú e aumenta exposição em Nubank na carteira de dezembro Nubank aluga prédio em São Paulo para volta ao presencial, diz jornal

Atualmente, o Nubank opera com as licenças de Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Segundo o comunicado, a transição para uma licença bancária não implicará em alterações materiais em exigências de capital e liquidez, "mantendo a solidez e a resiliência financeira da instituição inalteradas".

Acompanhe tudo sobre:NubankBancos

Mais de Invest

Gol é processada por 'greenwashing'; ação pede indenização de R$ 5 milhões

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta quarta-feira, 3

'Infraestrutura vai liderar economia do Brasil, diz CEO de BNP Paribas

BTG vê nova era para a Vale (VALE3): 'menos drama, mais disciplina'

Mais na Exame

Pop

BBB 26: público terá poder total na escolha do grupo Pipoca

Carreira

Steve Jobs disse que os melhores gestores nunca quiseram o cargo — ciência da liderança concorda

Tecnologia

WhatsApp Web passa por instabilidade nesta quarta-feira

Brasil

Pobreza e extrema pobreza caem ao menor nível em 12 anos, diz IBGE