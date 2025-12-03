Sob risco de mudar de nome, Nubank vai buscar licença para operar como banco

O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 3, que iniciará processo para obter uma licença bancária oficial no Brasil. A decisão visa adequar a instituição à Resolução Conjunta N° 17, editada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que impôs novas regras sobre a nomenclatura de instituições financeiras.

Pela nova regulação, instituições que não possuem licença bancária completa poderiam enfrentar restrições quanto ao uso de termos como "banco" ou "bank" em seus nomes fantasia. Ao migrar para a estrutura de conglomerado bancário, o Nubank garante a manutenção de sua identidade visual e de seu nome, sem necessidade de alterações.

O Nubank hoje soma mais de 110 milhões de clientes no país e assegura que a rotina dos usuários não será afetada nesse processo.

"A mudança pretendida não tem qualquer impacto para os clientes e todas as operações seguem normalmente", informou a empresa em nota.

“O Nubank foi fundado há 12 anos e foi responsável pela inclusão de 28 milhões de pessoas no sistema financeiro. Nossa identidade e missão de simplificar a vida dos nossos clientes permanecem iguais”, afirmou Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil, na nota.

Atualmente, o Nubank opera com as licenças de Instituição de Pagamento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, e Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Segundo o comunicado, a transição para uma licença bancária não implicará em alterações materiais em exigências de capital e liquidez, "mantendo a solidez e a resiliência financeira da instituição inalteradas".