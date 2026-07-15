De meme a negócio: Natura anuncia parceria inédita com Anitta

A Natura decidiu transformar um movimento espontâneo das redes sociais em uma estratégia de negócios. A empresa anunciou uma parceria inédita com Anitta, incluindo o patrocínio da turnê Equilibrivm, ativações de marca nos shows e o lançamento de uma edição limitada da linha Natura Ekos inspirada no projeto artístico da cantora.

A colaboração nasceu após fãs brincarem com a semelhança da identidade visual e mensagens do álbum, lançado em abril, e o universo da marca.

"Anitta é uma das artistas brasileiras que melhor representa a capacidade de criar movimentos culturais e mobilizar comunidades. Por isso, essa parceria nasce para ir muito além de um patrocínio. Queremos criar experiências relevantes, fortalecer nossa conexão com novos públicos e mostrar como cultura, beleza e propósito podem caminhar juntos”, afirma Gabriel Fernandes, diretor sênior de branding, comunicação e CX da Natura.

Quando o meme pauta o marketing

Com os consumidores mais ativos nas plataformas digitais, monitorar tendências e manifestações espontâneas para identificar oportunidades de comunicação virou tarefa obrigatória nas empresas. E foi assim que a Natura identificou a conversa dos consumidores sobre as semelhanças entre o conceito de Equilibrivm e os valores associados à linha Ekos.

Segundo a empresa, o monitoramento se manteve por meses antes de a colaboração ser formalizada.

Anitta e Natura: comentários e memes nas redes sociais incentivaram o surgimento da parceria (Divulgação)

"Encontramos uma convergência entre o conceito de Equilibrivm e o universo de Natura Ekos, que há mais de duas décadas traduz a potência da Amazônia em rituais de cuidado e bem-estar consigo mesmo e com o planeta", destaca Fernandes.

Turnê como plataforma de experiência

Segundo o executivo, a proposta busca criar experiências que fortaleçam a conexão da marca com novos públicos. Como parte da parceria, Natura Ekos será patrocinadora da turnê Equilibrivm e realizará ativações próprias ao longo da agenda de shows.

A marca pretende criar experiências imersivas para o público e ampliar o contato dos consumidores com produtos já consolidados da linha, como Castanha e Cupuaçu.

A companhia também lançará a coleção limitada Natura Ekos Equilibrivm, desenvolvida a partir do conceito criativo do novo momento artístico de Anitta. Segundo a empresa, a linha manterá o uso de ingredientes da sociobiodiversidade amazônica, reforçando o posicionamento da linha Ekos de associar beleza à conservação ambiental e à geração de renda para comunidades fornecedoras da região.