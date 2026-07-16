Marketing

Ricardo Almeida transforma a própria história em campanha de Dia dos Pais

Estilista aparece ao lado dos filhos em filme que mostra o quanto tradição e modernidade fazem parte do legado da grife

Ricardo Almeida: estilista e os filhos protagonizam campanha de Dia dos Pais da grife brasileira (Divulgação)

Ricardo Almeida: estilista e os filhos protagonizam campanha de Dia dos Pais da grife brasileira (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 16 de julho de 2026 às 07h00.

A família Almeida é o foco da nova campanha de Dia dos Pais da Ricardo Almeida. Em vez de recorrer às tradicionais narrativas sobre a data, a grife brasileira de luxo colocou o fundador da marca, o estilista Ricardo Almeida, e seus filhos Ricardinho e Arthur como estrelas do filme que destaca como o legado familiar se transforma ao longo das gerações.

A campanha usa a relação entre pai e filhos para apresentar uma inversão simbólica. Enquanto Ricardo Almeida veste peças da RA2, linha mais contemporânea da empresa, os filhos aparecem usando a alfaiataria clássica que consolidou a grife.

Segundo a companhia, a proposta é mostrar que tradição e inovação podem coexistir, tanto dentro da família quanto na construção de uma identidade de marca.
Campanha de Dia dos Pais da Ricardo Almeida

Ricardo Almeida e os filhos, Ricardinho e Arthur (Divulgação)

Tradição e renovação

Ambientado em um estúdio fotográfico, o filme acompanha a interação espontânea entre pai e filhos sob o olhar de uma câmera, que funciona como elemento narrativo para registrar a troca de experiências entre as gerações.

Segundo a empresa, a campanha coloca a própria trajetória da grife em evidência. "Ao recorrer aos integrantes da família fundadora, a Ricardo Almeida reforça atributos como autenticidade, continuidade e sucessão, temas que têm ganhado espaço nas estratégias de branding de empresas de luxo, especialmente aquelas comandadas por seus criadores ou por famílias", diz a companhia em comunicado.

A troca de roupas entre eles também destaca que a evolução da marca Ricardo Almeida não acontece por ruptura, mas pela convivência entre diferentes estilos e gerações.

Fundada há 43 anos, a marca tornou-se uma das principais referências da alfaiataria de luxo no Brasil. Atualmente, a Ricardo Almeira conta com cerca de 20 lojas próprias nas principais capitais do país e expandiu sua atuação nos últimos anos com novas linhas de produtos e iniciativas como o Studio Ricardo Almeida, localizado no Complexo Matarazzo, em São Paulo.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:Ricardo AlmeidaCampanhas Publicitárias

Mais de Marketing

De meme a negócio: Natura anuncia parceria inédita com Anitta

Club Med reforça marketing para sustentar expansão na América do Sul

Louis Vuitton apresenta baú especial para transportar a taça da Copa do Mundo

Beatles, Oasis, Adidas e Nike: na Copa das marcas, a Inglaterra já é campeã

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Premiação de R$ 650 mil une saúde, empreendedorismo e agronegócio

Esporte

Espanha joga futebol que parece ter resposta para tudo e 'assusta' o mundo antes da final

Casual

Orgia automotiva e campeão da F1: os bastidores do lançamento de um supercarro chinês

Pop

CEO da Paramount faz 'turnês' para conseguir mais dinheiro ao setor audiovisual