Ricardo Almeida transforma a própria história em campanha de Dia dos Pais

A família Almeida é o foco da nova campanha de Dia dos Pais da Ricardo Almeida. Em vez de recorrer às tradicionais narrativas sobre a data, a grife brasileira de luxo colocou o fundador da marca, o estilista Ricardo Almeida, e seus filhos Ricardinho e Arthur como estrelas do filme que destaca como o legado familiar se transforma ao longo das gerações.

A campanha usa a relação entre pai e filhos para apresentar uma inversão simbólica. Enquanto Ricardo Almeida veste peças da RA2, linha mais contemporânea da empresa, os filhos aparecem usando a alfaiataria clássica que consolidou a grife.

Segundo a companhia, a proposta é mostrar que tradição e inovação podem coexistir, tanto dentro da família quanto na construção de uma identidade de marca.

Ricardo Almeida e os filhos, Ricardinho e Arthur (Divulgação)

Tradição e renovação

Ambientado em um estúdio fotográfico, o filme acompanha a interação espontânea entre pai e filhos sob o olhar de uma câmera, que funciona como elemento narrativo para registrar a troca de experiências entre as gerações.

Segundo a empresa, a campanha coloca a própria trajetória da grife em evidência. "Ao recorrer aos integrantes da família fundadora, a Ricardo Almeida reforça atributos como autenticidade, continuidade e sucessão, temas que têm ganhado espaço nas estratégias de branding de empresas de luxo, especialmente aquelas comandadas por seus criadores ou por famílias", diz a companhia em comunicado.

A troca de roupas entre eles também destaca que a evolução da marca Ricardo Almeida não acontece por ruptura, mas pela convivência entre diferentes estilos e gerações.

Fundada há 43 anos, a marca tornou-se uma das principais referências da alfaiataria de luxo no Brasil. Atualmente, a Ricardo Almeira conta com cerca de 20 lojas próprias nas principais capitais do país e expandiu sua atuação nos últimos anos com novas linhas de produtos e iniciativas como o Studio Ricardo Almeida, localizado no Complexo Matarazzo, em São Paulo.