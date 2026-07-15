Marketing

Club Med reforça marketing para sustentar expansão na América do Sul

Com passagens por Johnson & Johnson, L'Oréal e Unilever, Rachelle Montellano assume como VP de marketing e digital em meio a planos de novos resorts no Brasil e avanço regional

Rachelle Montellano: nova VP de marketing e digital do Club Med (Divulgação)

Rachelle Montellano: nova VP de marketing e digital do Club Med (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 15 de julho de 2026 às 08h00.

Em meio um planejamento para ampliar sua presença na América do Sul, o Club Med decidiu reforçar sua estrutura de liderança para marketing e transformação digital. A rede hoteleira anunciou a chegada de Rachelle Montellano como vice-presidente de marketing e digital para a região, responsável pelas estratégias de branding, comunicação e experiência digital nos mercados do Brasil, Argentina e América Latina Hispânica.

A movimentação acontece em um momento de investimentos importantes e bilionários — da companhia no continente. Além dos três resorts já em operação no Brasil, o grupo prepara uma nova unidade em Gramado (RS), prevista para 2027 e com investimento de R$ 1 bilhão, e outra em Fortaleza (CE), com inauguração planejada para 2029. Há, ainda, projetos para destacar a presença da rede em outros mercados sul-americanos.

"Acelerar o crescimento da marca sem perder aquilo que tornou o Club Med uma referência mundial em hospitalidade é o meu principal desafio", afirma Montellano em entrevista à EXAME.

Nova estratégia

Para além da expansão, a executiva destaca que o comportamento do consumidor mudou bastante nos últimos anos, exigindo que as empresas desenvolvam comunicações mais relevantes e personalizadas. Por isso, a prioridade no momento é aprofundar o conhecimento sobre os diferentes mercados da região e revisar a estratégia de comunicação da companhia.

"Ao mesmo tempo em que expandimos a operação na América do Sul, precisamos fortalecer a conexão com diferentes perfis de clientes, preservando a essência do Club Med, que há mais de 80 anos cria experiências memoráveis", diz Montellano.

Entre os focos da análise inicial estão pontos como a jornada do consumidor, o fortalecimento da marca e a evolução dos canais digitais, além da preparação para o lançamento dos novos empreendimentos brasileiros.

"Queremos contar de forma ainda mais consistente a história do Club Med e destacar os diferenciais da nossa experiência premium all inclusive para novos públicos, acompanhando as transformações do mercado e das novas gerações de viajantes", afirma.

Além do turismo

Antes de chegar ao Club Med, Montellano passou por empresascomo Amil, Johnson & Johnson, L'Oréal e Unilever, onde trabalhou com marcas como Axe, Clear, Dove, Lux e Rexona. Na fabricante francesa de cosméticos, permaneceu por oito anos, incluindo seis como diretora-geral da divisão de luxo para a América Latina, além de liderar a área regional de inovação e tendências.

Segundo o Club Med, a experiência de Rachelle Montellano em categorias voltadas ao consumidor final contribui para fortalecer o posicionamento da rede em difentes operações.

"O desafio daqui para frente é manter nossa capacidade de inovação sem abrir mão da essência da marca", afirma Montellano. "Queremos continuar sendo uma marca que desperta desejo, cria memórias afetivas e acompanha famílias, casais e viajantes em diferentes momentos da vida."

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