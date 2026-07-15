Club Med reforça marketing para sustentar expansão na América do Sul

Em meio um planejamento para ampliar sua presença na América do Sul, o Club Med decidiu reforçar sua estrutura de liderança para marketing e transformação digital. A rede hoteleira anunciou a chegada de Rachelle Montellano como vice-presidente de marketing e digital para a região, responsável pelas estratégias de branding, comunicação e experiência digital nos mercados do Brasil, Argentina e América Latina Hispânica.

A movimentação acontece em um momento de investimentos importantes — e bilionários — da companhia no continente. Além dos três resorts já em operação no Brasil, o grupo prepara uma nova unidade em Gramado (RS), prevista para 2027 e com investimento de R$ 1 bilhão, e outra em Fortaleza (CE), com inauguração planejada para 2029. Há, ainda, projetos para destacar a presença da rede em outros mercados sul-americanos.

"Acelerar o crescimento da marca sem perder aquilo que tornou o Club Med uma referência mundial em hospitalidade é o meu principal desafio", afirma Montellano em entrevista à EXAME.

Nova estratégia

Para além da expansão, a executiva destaca que o comportamento do consumidor mudou bastante nos últimos anos, exigindo que as empresas desenvolvam comunicações mais relevantes e personalizadas. Por isso, a prioridade no momento é aprofundar o conhecimento sobre os diferentes mercados da região e revisar a estratégia de comunicação da companhia.

"Ao mesmo tempo em que expandimos a operação na América do Sul, precisamos fortalecer a conexão com diferentes perfis de clientes, preservando a essência do Club Med, que há mais de 80 anos cria experiências memoráveis", diz Montellano.

Entre os focos da análise inicial estão pontos como a jornada do consumidor, o fortalecimento da marca e a evolução dos canais digitais, além da preparação para o lançamento dos novos empreendimentos brasileiros.

"Queremos contar de forma ainda mais consistente a história do Club Med e destacar os diferenciais da nossa experiência premium all inclusive para novos públicos, acompanhando as transformações do mercado e das novas gerações de viajantes", afirma.

Além do turismo

Antes de chegar ao Club Med, Montellano passou por empresascomo Amil, Johnson & Johnson, L'Oréal e Unilever, onde trabalhou com marcas como Axe, Clear, Dove, Lux e Rexona. Na fabricante francesa de cosméticos, permaneceu por oito anos, incluindo seis como diretora-geral da divisão de luxo para a América Latina, além de liderar a área regional de inovação e tendências.

Segundo o Club Med, a experiência de Rachelle Montellano em categorias voltadas ao consumidor final contribui para fortalecer o posicionamento da rede em difentes operações.

"O desafio daqui para frente é manter nossa capacidade de inovação sem abrir mão da essência da marca", afirma Montellano. "Queremos continuar sendo uma marca que desperta desejo, cria memórias afetivas e acompanha famílias, casais e viajantes em diferentes momentos da vida."