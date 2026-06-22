Exclusivo: Nestlé lança Moça Lovers com foco em conteúdo e recompensas

Em um momento em que as marcas apostam na conexão emocional como diferencial para garantir o engajamento dos consumidores, a Nestlé dá um passo adicional nessa estratégia de relacionamento e lança a Moça Lovers, comunidade proprietária da marca Moça no Brasil.

Segundo a companhia, a iniciativa, desenvolvida em parceria com a Publination, busca transformar um vínculo afetivo, já consolidado ao longo de gerações, em um ecossistema de conteúdo, recompensas e participação ativa do público.

"Existe um vínculo genuíno dos brasileiros com a marca, e que já se manifesta de forma orgânica há muitos anos. Vimos a oportunidade de evoluir essa relação, transformando-a em um espaço próprio e estruturado. A proposta é valorizar quem já se conecta com Moça, ao mesmo tempo em que abrimos esse universo para novas pessoas que desejam fazer parte dessa história", explica Carolina Guimarães, responsável pela unidade de negócios de Culinários da Nestlé.

Comunidades em foco

A iniciativa se conecta com um movimento mais amplo do mercado: o investimento em modelos sustentados por comunidades próprias, nas quais os consumidores deixam de ser apenas audiência e passam a ocupar também o papel de embaixadores e distribuidores de conteúdo.

No caso de Moça Lovers, a plataforma dá visibilidade a histórias reais dos clientes. "É um espaço onde os participantes entram, interagem, participam de desafios, compartilham suas experiências e evoluem dentro da comunidade, tornando-se ainda mais protagonistas dessa conversa", reforça a executiva.

Para Carolina, de certa forma, a Nestlé está apenas profissionalizando uma comunidade que já existe há mais de um século: "Moça não criou a comunidade Moça Lovers. Ela sempre existiu”, diz. "Esse lançamento é só um reconhecimento formal desse movimento."

Na prática, a plataforma oferece uma jornada de participação gamificada, com níveis, desafios, ranking e recompensas. Os usuários são estimulados a criar conteúdos, compartilhar receitas e interagir com a marca, o que leva ao reconhecimento dentro da comunidade e ao ganho de prêmios exclusivos.

"Essa é uma das primeiras iniciativas nesse formato dentro do setor alimentício no Brasil. Quando falamos em comunidade, falamos de algo vivo, contínuo e em evolução. Vai muito além de uma ação pontual", diz Carolina.

Narrativa coletiva

A Nestlé destaca que o Moça Lovers não é um programa de fidelidade ampliado, mas um espaço de pertencimento. A lógica, segundo a empresa, é dar visibilidade a histórias que já existem e ampliar sua escala, transformando consumidores em protagonistas de uma narrativa coletiva.

Para ajudar no engajamento do projeto, Moça Lovers contará também com alguns criadores de conteúdo ativos na plataforma.

"Isso cria um ambiente onde os conteúdos ganham ainda mais força, alcance e reconhecimento. Mais do que acompanhar a creator economy, a proposta é oferecer um espaço dedicado para quem já constrói a marca no dia a dia", destaca a executiva.

Os clientes já podem baixar o aplicativo Moça Lovers, disponível para dispositivos iOS e Android, e realizar o cadastro na comunidade.