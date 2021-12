Natal para cachorro: Petz vende 'Panettone Pra Cães' em dois sabores

Cada vez mais se amplia a oferta de produtos para animais de estimação. Pensando nisso, a varejista Petz reforça seu mix neste Natal. Para que os peludos possam saborear as Festas com seus tutores sem riscos para a saúde, a companhia destaca para a data o "Panettone Pra Cachorro", nos sabores Tradicional e Carne.

Elaborados com ingredientes selecionados, o Panettone Pra Cachorro é desenvolvido para se adequar às dietas e oferecer fórmula própria para o organismo dos animais.

“Diferente dos tradicionais panetones para humanos, esta versão para pet não utiliza frutas secas, mas sim floquinhos de carne. É um petisco indicado para todas as idades e pode ser oferecido após as refeições ou como recompensa”, diz a dra. Marina Porsani, nutróloga do Centro Veterinário Seres, rede de clínicas e hospitais veterinários do Grupo Petz.

Mercado

O Grupo Petz investe em estratégias diferenciadas para expandir seu mix de produtos, além de apostar em novidades nas categorias sazonais.

“Com o conceito de humanização dos pets ganhando cada vez mais força nos lares brasileiros, temos como propósito ampliar de forma contínua o mix de alimentos para que os tutores possam compartilhar com seus bichinhos de estimação todos os momentos especiais em família”, diz Luciano Sessim, diretor comercial e marketing do Grupo Petz.

A companhia registrou um crescimento importante de 62,6% na comercialização de produtos da categoria de alimentos no Terceiro Trimestre deste no quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

O produto é vendido em versão de 80 gramas e custa 8,99 reais.