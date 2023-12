Milton Neves anuncia saída do Grupo Bandeirantes de Comunicação

O apresentador Milton Neves, de 72 anos, um dos principais nomes do jornalismo esportivo, anunciou sua saída do Grupo Bandeirantes de Comunicação, por meio de comunicado publicado em suas redes sociais.

O jornalista deixou o grupo após 18 anos de trabalho — três da primeira passagem, ainda nos anos 1990, e outros 15 da trajetória mais recente. "Pedi por escrito que a emissora aceitasse o meu pedido de demissão, e as conversas para o encerramento de nosso vínculo sempre foram respeitosas, com eles cumprindo 1.000% do que era assinado e até mesmo do que era apalavrado", escreveu ele no Instagram.

Em sua última passagem pelo grupo, Milton trabalhou na TV Band, na Rádio Bandeirantes e na Rádio Band News FM. Ao longo dos anos, ancorou programas como 'Terceiro Tempo, 'Gol: o Grande Momento do Futebol', 'Band Mania', 'Que Fim Levou?' e 'Domingo Esportivo'.

"A Bandeirantes sempre foi extremamente correta comigo. Não tive e não tenho motivo algum para reclamar. Foi um período muito feliz, certamente para mim e acredito que para o grupo também."

Em nota, a emissora informou que, em comum acordo, Milton Neves encerra seu contrato a partir de domingo, 31 de dezembro. "A Band agradece ao profissional, um dos maiores comunicadores da história do jornalismo esportivo brasileiro, por sua atuação brilhante ao longo dos últimos 18 anos", diz o comunciado.

Além do Grupo Bandeirantes, Milton acumula passagens por outros veículos, como Jovem Pan, Manchete, Record e Rede Mulher.