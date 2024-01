Tenista Bia Haddad Maia assina contrato com a Asics

A Asics anuncia que a partir de hoje, 2, a tenista Beatriz Haddad Maia faz parte do time global de atletas da Asics com um contrato que inclui vestuário completo e tênis, tornando-se uma importante embaixadora da marca internacionalmente. Bia Haddad teve seu ano de maior sucesso na carreira e fechou a temporada de 2023 no 11º lugar no ranking mundial.

"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Beatriz Haddad Maia à família Asics. A Asics tem orgulho de se alinhar com uma atleta tão talentosa e promissora", disse Tomoko Koda, Diretora Executiva da Asics global. "Sua dedicação ao esporte e sua mentalidade positiva incorporam perfeitamente o espírito da Asics. Estamos ansiosos para apoiar sua jornada dentro e fora da quadra de tênis.”

Bia Haddad mostrou seu entusiasmo com a parceria com a Asics. "Estou muito feliz por me juntar à Asics, uma marca que tem uma reputação positiva de longa data de cuidar de seus atletas dentro e fora das quadras. Assim que testei o GEL-RESOLUTION 9 soube que era o tênis certo para mim, com suporte, estabilidade e conforto. A Asics é conhecida pelos tênis e vestuário avançados, é claro, mas eles são igualmente dedicados a apoiar seus atletas fora das quadras. Começar 2024 dessa forma me dá mais confiança para me concentrar totalmente no meu jogo. Será um ano emocionante!”

As conquistas de Bia Haddad

Ao longo de sua carreira, Bia alcançou notáveis feitos, desde que começou a jogar tênis aos 5 anos de idade. Ainda no juvenil, chegou a ser a 15ª colocada no ranking mundial. Este ano, além de encerrar sua temporada em 11º lugar no ranking mundial - sendo a segunda brasileira da história com melhor ranking, em Roland Garros alcançou a semifinal inédita, tornando-se a primeira brasileira, em 55 anos, a chegar a esta fase em um Grand Slam. Terminou a temporada como campeã de simples e duplas do WTA Elite Trophy de Zhuhai.

Em 2022, em duplas, conquistou o título do WTA 500 de Sydney e o vice-campeonato do Australian Open, tornando-se a terceira brasileira da história a alcançar a final de um Grand Slam. Foi também vice no WTA 1000 de Guadalajara e disputou pela primeira vez na história o WTA Finals, no Texas.

“É um orgulho muito grande ter a Beatriz Haddad em nosso time de atletas globais. Ela é uma atleta que vem se destacando no cenário mundial e para nós é muito gratificante poder apoiá-la, para que ela siga elevando ainda mais o nome do nosso país. Sua dedicação, habilidade excepcional e paixão pelo esporte ressoam profundamente com os valores da ASICS. Acreditamos que essa parceria não apenas fortalecerá nossa presença no cenário esportivo, mas também inspirará atletas e fãs em todo o mundo”, diz Alexandre Fiorati, Presidente e CEO da Asics América Latina.