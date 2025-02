McDonald’s apresenta McFish & Chips com batatas rústicas e parceria com Duolingo

O McDonald’s trará o McFish de volta ao cardápio em 2025, após o sucesso da sua última temporada e a alta demanda que levou até à falta do sanduíche nas lojas no ano passado. A novidade foi adiantada pela EXAME em reportagem com Rogério Barreira, CEO da rede, que confirmou: “O McFish estará disponível novamente neste ano, de forma pontual durante a Páscoa, assim como os novos sabores no segmento de frango.”

Desta vez, o McFish não chega sozinho. O Méqui lançará o McFish & Chips, que combina o sanduíche de peixe com batatas rústicas em uma releitura do clássico britânico fish and chips, popular desde o século 19.

Para promover a novidade, a marca firmou parceria com o aplicativo de idiomas Duolingo, destacando o mascote Duo como estrela da campanha publicitária, que apresenta o lançamento de maneira interativa e bem-humorada.

"O McFish é um fenômeno do Méqui, com uma base de fãs engajada que cresce a cada temporada. Por isso, mesmo após duas edições, a expectativa segue alta. Queríamos surpreender mais uma vez e, nesta terceira temporada, trouxemos uma versão inspirada em um clássico londrino. E o melhor: com a parceria do Duo, que estreia como influenciador para nos ajudar a apresentar o McFish & Chips", afirma Lariane Duarte, gerente de Marketing do McDonald’s.

Para marcar o lançamento, neste domingo, 23, o McDonald’s promoveu um show de luzes no céu de São Paulo. A ativação contou com 300 drones sincronizados que formaram o nome McFish & Chips, reforçando a chegada do sanduíche ao Brasil.

Do You Speak McFish?

A campanha, desenvolvida pela Galeria.ag, brinca com o aprendizado de idiomas ao destacar a pronúncia correta do nome do novo produto. Essa é a primeira vez que o Duolingo participa de uma campanha com o Méqui e também sua estreia na TV aberta.

O filme da campanha, intitulado "Do you speak McFish?", estreia nesta terça-feira, 25, nas redes e promete arrancar boas risadas. Na cena, uma cliente chega ao Méqui e tenta pedir "o de peixe com batata". Ao errar, o clássico som de falha do Duolingo é ouvido, e o mascote Duo surge, atento à situação. Após algumas tentativas frustradas, ela finalmente acerta: "McFish & Chips!", sendo saudada com o som da resposta correta do Duolingo.

"No Méqui estamos sempre ligados nas conversas e tendências que movimentam nossos clientes. Trazer o Duolingo para essa parceria é unir duas marcas que, à primeira vista, podem parecer improváveis juntas, mas que compartilham uma conexão autêntica com seus públicos. O Duo é divertido e irreverente e nós queremos oferecer experiências únicas, então o resultado da campanha não podia ser outro: conteúdos cheios de bom humor e a cara do Méqui", afirma Lariane.

Segundo Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo, a parceria está alinhada com o objetivo do aplicativo de alcançar novos públicos e oferecer uma educação de qualidade e gratuita. "É uma satisfação fazer parte dessa volta tão aguardada pelos brasileiros e demonstrar que, com o Duolingo, é possível aprender de forma prática e divertida em situações do dia a dia. Trouxemos o Duo para, mais uma vez, reforçar seu papel incansável de incentivar as pessoas de diversas maneiras", diz Martins.

A campanha continuará nas plataformas digitais e nas redes sociais do Méqui e do Duolingo, com jogos interativos e desafios divertidos para testar a pronúncia dos consumidores.

"A conexão entre Méqui e Duolingo foi natural: de um lado, temos uma marca icônica, que cria experiências inesquecíveis, e do outro, um app que transformou o aprendizado de idiomas e se tornou um case global de engajamento nas redes sociais. A união dessas duas potências resulta em algo memorável desde o início", complementa Rodrigo Marangoni, diretor-executivo de criação da Galeria.ag.

Quando estará disponível o McFish & Chips e qual será o preço?

O McFish & Chips estará disponível, por tempo limitado, a partir desta terça-feira, 25, nos restaurantes da rede em todo o Brasil. Além disso, a cada R$ 1 gasto, os clientes do Meu Méqui receberão 100 pontos para trocar por outros produtos no app. Os preços de venda serão os seguintes: