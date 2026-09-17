Com surfe e viagem ao Havaí, Banco do Brasil quer estreitar relação com jovens

RESUMO | Como parte de sua estratégia de conexão com o surfe, Banco do Brasil e Mastercard anunciam a campanha “Na Onda com BB Mastercard”. A cada R$ 100 gastos, clientes recebem números da sorte e concorrem a viagens para etapas da World Surf League.

O Banco do Brasil quer que o surfe seja mais do que um esporte patrocinado pela instituição. Na companhia, a modalidade é vista como uma plataforma de relacionamento capaz de reunir diferentes públicos, incluindo famílias, empreendedores locais e, em especial, os jovens.

"Somos uma marca de 217 anos, e o esporte é um dos principais pilares da estratégia de rejuvenecimento dessa marca. No caso do surfe, a modalidade nos ajuda na aproximação com um público mais jovem. Praticantes ou fãs, a grande maioria tem até 40 anos, e isso é muito interessante para efeitos de relacionamento", explica Larissa Novais, diretora de marketing e comunicação do Banco do Brasil.

A frente de atuação esportiva do BB nasceu há mais de 35 anos e envolve apoio e patrocínio a diferentes modalidades. A empresa não divulga um número exato de esportes em que atua, mas mantém um portfólio diversificado, que hoje vai do vôlei ao eSports.

O surfe entrou nesse portfólio em 2022, quando o banco ampliou sua estratégia para incluir modalidades como skate e corrida de rua. Na época, um levantamento do Ibope Repucom apontou que o surfe contava com 45,3 milhões de fãs no Brasil. A pesquisa também destacou que 58% desses fãs tinham entre 18 e 39 anos.

Mais fãs, mais alcance

O interesse pela modalidade não diminuiu. Dados divulgados pela World Surf League (WSL) sobre audiência e engajamento da temporada 2025 mostram que o esporte alcançou 80 milhões de espectadores globais. Em algumas etapas, os brasileiros corresponderam a 43% da audiência ao vivo nos canais próprios da WSL.

"O surfe cresceu muito e se popularizou no Brasil. Talvez este seja o momento de maior popularidade do esporte no país."

Para o banco, essa popularidade significa alcance de clientes. Por isso, para estreitar o relacionamento com esses fãs, o BB, em parceria com a Mastercard, anuncia a campanha "Na Onda com BB Mastercard", que levará clientes para acompanhar etapas da WSL.

A cada R$ 100 em compras feitas com cartões BB Mastercard, entre 2 de setembro de 2026 e 31 de janeiro de 2027, o cliente recebe um número da sorte. O número pode ser multiplicado de acordo com a frequência de uso, indicação de amigos e categoria do cartão.

Posteriormente, um cliente será sorteado para acompanhar a etapa decisiva do Championship Tour (CT), em Pipeline, no Havaí, que acontece em dezembro. Outro sorteio definirá o cliente que vai acompanhar uma etapa do circuito de 2027, ainda a ser definida.

"A promoção fomenta o negócio, aumenta o spending de cartão e também viabiliza que a marca se aproxime dos clientes. Cada vez mais, queremos entregar uma experiência incrível como marca e viabilizar um momento inesquecível. Por isso, essa é uma ação muito estratégica para nós", destaca Novais.

Para a Mastercard, a estratégia é também uma forma de ampliar o valor percebido do meio de pagamento.

"O esporte tem um papel único na criação de conexões genuínas entre pessoas, marcas e paixões. A campanha reforça o nosso compromisso de construir, em conjunto, iniciativas que aproximem ainda mais os clientes por meio de experiências que não têm preço", declara Fernanda Caraballo, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Mastercard Brasil.

Esporte e economia

Segundo o BB, os investimentos na modalidade combinam patrocínio de competições e atletas, formação de novos talentos, entretenimento e iniciativas voltadas ao desenvolvimento do ecossistema nas cidades que recebem as etapas.

Quatro atletas de alta performance são patrocinados pelo BB: Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. Outros quatro nomes em categorias de base também recebem apoio do banco: Carol Bastides, Narciso Inácio, Maria Eduarda e Simon Rocha.

Segundo o BB, cerca de 700 atletas, de 15 nacionalidades sul-americanas, participaram do Circuito Banco do Brasil de Surfe ao longo de cinco anos. Desse grupo, cerca de 200 chegaram a competições da WSL por meio da iniciativa.

"Criamos uma estratégia para fomentar a marca e estar junto dos clientes. Mas todas as ações envolvem o desenvolvimento da modalidade. É sempre incrível observar o quanto uma modalidade esportiva cresce quando o Banco do Brasil começa a apoiá-la. Isso fortalece o ecossistema do esporte no país", reforça a executiva.

Nas cidades que recebem as etapas, o banco tenta participar da economia que se forma ao redor dos campeonatos. Um exemplo é Saquarema, no Rio de Janeiro, que recebeu em 2026 mais uma etapa do Championship Tour.

Segundo relatório de impacto econômico elaborado pela EY, o evento movimentou R$ 188 milhões na economia do município, novo recorde pelo quinto ano consecutivo. Em 2024, foram R$ 159 milhões; em 2025, R$ 177 milhões.

"Entendemos que também é nosso papel atuar nessas praças, garantir benefícios para empreendedores e clientes, e fomentar o ecossistema econômico. A proximidade com o esporte também ajuda a estreitar o relacionamento com a economia local", finaliza Novais.

Como funciona a campanha Na Onda com BB Mastercard?

A campanha concede um número da sorte a cada R$ 100 em compras com cartões BB Mastercard entre 2 de setembro de 2026 e 31 de janeiro de 2027. A quantidade de números pode aumentar conforme a frequência de uso, a indicação de amigos e a categoria do cartão.

Quais são os prêmios da promoção do Banco do Brasil e da Mastercard?

Um cliente será sorteado para acompanhar a etapa decisiva do Championship Tour em Pipeline, no Havaí, prevista para dezembro. Outro sorteio levará um cliente a uma etapa ainda não definida do circuito de 2027.

Por que o Banco do Brasil investe no surfe?

O Banco do Brasil usa o surfe para se aproximar do público jovem e fortalecer o relacionamento com clientes, afirma Larissa Novais, diretora de marketing e comunicação do banco. Segundo levantamento do Ibope Repucom citado na matéria, 58% dos fãs da modalidade tinham entre 18 e 39 anos em 2022.

Quais surfistas são patrocinados pelo Banco do Brasil?

O Banco do Brasil patrocina os atletas de alta performance Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel. O banco também apoia Carol Bastides, Narciso Inácio, Maria Eduarda e Simon Rocha nas categorias de base.

Qual foi o impacto econômico da etapa de surfe em Saquarema?

A etapa do Championship Tour realizada em Saquarema em 2026 movimentou R$ 188 milhões na economia municipal, segundo relatório da EY. O resultado superou os R$ 159 milhões de 2024 e os R$ 177 milhões de 2025.