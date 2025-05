Marcas transformam Dia do Hambúrguer em vitrine de estratégia e fidelização

No Dia do Hambúrguer, celebrado nesta quarta-feira, 28, redes de fast food e hamburguerias independentes intensificam suas ações promocionais para disputar espaço no bolso e no paladar dos consumidores. A data virou uma oportunidade estratégica para ampliar a frequência de compra e reforçar a presença das marcas, especialmente em um contexto de mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros.

De acordo com dados da Kantar, mais de 60% dos consumidores no país declararam ter alterado seus hábitos de alimentação fora do lar nos últimos 12 meses, motivados principalmente por questões econômicas. Outro levantamento, da Galunion, indica que 43% dos consumidores de fast-food priorizam redes que oferecem recompensas e benefícios exclusivos.

Nesse cenário, Burger King e Bob's, por exemplo, lideram movimentos distintos, mas complementares. O Burger King reforçou a política de descontos via cupons, lançando combos promocionais atrelados ao aplicativo da rede. Já o Bob’s optou por uma estratégia mais direta, com uma dupla promocional — sanduíche mais bebida ou sanduíche mais batata — sem necessidade de cupons ou interação digital com o app, que acumula mais 2,7 milhões de clientes.

“Nossa intenção foi ampliar as formas de contato com o cliente, criando um gatilho para o consumo imediato, especialmente em lojas de rua, onde preço e agilidade são fundamentais”, diz Felipe Diniz, gerente de marketing do Bob’s.

Segundo ele, mais do que conceder descontos, as ações buscam compreender o comportamento do consumidor: quando consome, como e por que escolhe uma marca. “A promoção passa a ser um ponto de conexão com diferentes perfis de público, respeitando cada jornada”, completa Diniz.

Outras grandes redes como McDonald’s, Subway e Giraffas também têm apostado em ações promocionais, ampliando o portfólio de ofertas conforme o canal — seja presencial, delivery ou aplicativo —, numa tentativa de ajustar preços e formatos ao comportamento do cliente. Confira outras iniciativas abaixo:

T.T. Burger oferece hambúrguer grátis por um ano

Entre as iniciativas mais ousadas deste ano está a ação do T.T. Burger. Os 100 primeiros clientes de cada unidade participante receberam um voucher que dá direito a um hambúrguer grátis por mês durante um ano. A rede também participa do Dia da Batata, no próximo dia 30 de maio, quando oferecerá porções de batata frita a R$ 1 na compra de qualquer sanduíche.

Heinz cria o Dia do Molho

Entre o Dia do Hambúrguer e o Dia da Batata, a Heinz resolveu ocupar o espaço intermediário com a criação de uma nova data: o Dia do Molho, celebrado em 29 de maio. A ação conta com um caminhão personalizado da marca que circula por São Paulo, passando por três hamburguerias premiadas no Burger Fest, distribuindo ketchup Heinz gratuitamente aos primeiros clientes.

New Dog faz collab com ENO e Expo Burguer

A tradicional hamburgueria paulistana New Dog promoveu nesta quarta-feira, 28, um evento fechado para convidados, em parceria com a marca de antiácidos ENO e o festival Expo Burguer. A principal novidade é o lançamento do X-ENO, hambúrguer que reúne queijo, bacon, onion rings e maionese artesanal, criado exclusivamente para a data.

Happy Burger chega à 3ª edição

Já o festival Happy Burger, criado pelo perfil Festa da Firma, chega à terceira edição com um circuito que movimenta 46 hamburguerias em São Paulo, entre os dias 28 de maio e 11 de junho. O evento conta com o patrocínio de marcas como Pepsi, McCain, Hellmann’s e Cinemark.

Na última edição, realizada em outubro de 2024, o festival movimentou R$ 1,25 milhão em vendas, e a expectativa para 2025 é alcançar mais de R$ 2,5 milhões, com a venda de 40 mil combos. As ofertas custam entre R$ 49,90 e R$ 59,90 e incluem hambúrguer, acompanhamento, bebida e sobremesa.

“O Happy Burger funciona com base em um tripé: marcas, hamburguerias e consumidor final. Todos saem ganhando: marcas ganham visibilidade, hamburguerias ampliam sua base de clientes e consumidores têm acesso a produtos com até 30% de desconto”, afirma um dos fundadores do Festa da Firma.

Aiqfome aposta em chefs locais

O aplicativo de delivery aiqfome, do Grupo Magalu, também criou uma campanha especial para o Dia do Hambúrguer, com hambúrgueres exclusivos desenvolvidos por chefs locais em cidades de até 250 mil habitantes. A campanha começou em 23 de maio e segue até 1º de junho.

A iniciativa pretende movimentar mais de 240 cidades em todo o Brasil, com ofertas de hambúrgueres a preços diferenciados. De acordo com a Kantar, 46,8% das ocasiões de compra de hambúrguer no país ocorrem fora dos estabelecimentos, com destaque para os pedidos via apps de delivery (28%) e o modelo On the Go (33%).

Estratégias combinam descontos, experiência e fidelização

As ações deste ano refletem um movimento mais amplo no setor: diante de um consumidor mais racional e seletivo, as marcas combinam estratégias que vão além do preço, apostando na conveniência, na experiência e na fidelização.

Em meio à disputa cada vez mais acirrada, a data comemorativa se consolida como uma vitrine importante para o fast food e o segmento de hamburguerias reforçarem sua relevância junto ao público brasileiro.