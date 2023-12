Festa da firma: 5 dicas para aproveitar a confraternização de fim de ano

As confraternizações de fim de ano são tradicionalmente organizadas pelas empresas como forma de agradecer aos funcionários pela dedicação durante o período, mas também podem ser excelentes oportunidades de networking para quem souber aproveitá-las - mas nem todos sabem ou lembram dessa possibilidade. Segundo levantamento feito pela Robert Half, empresa de recrutamento, 52% dos profissionais não conseguem utilizar a festa da firma como um meio de fortalecer sua rede de contatos.

O levantamento realizado no Linkedin da consultoria indica que, entre os 1.655 profissionais respondentes, apenas 24% já aproveitaram oportunidades valiosas de networking durante as confraternizações, mesmo que outros 24% apenas em raras ocasiões.

"Você já teve oportunidades valiosas de networking durante as festas de final de ano da empresa?"

Não: 52%

Sim: 24%

Raramente: 24%

Quais são as dicas?

Abaixo, Lais Vasconcelos, gerente de recrutamento da Robert Half, compartilha cinco dicas para aproveitar a festa da firma e fortalecer sua rede de contatos:

1. Esteja presente (de fato)

É importante estar, de fato, presente e engajado durante a celebração. Não se isole em um canto; circule pelo ambiente, entre em bate-papos e participe de possíveis atividades de integração.

2. Seja autêntico e demonstre interesse genuíno

Ao interagir com colegas, seja autêntico e demonstre interesse genuíno em suas experiências e casos de sucesso. Evite discursos padronizados e foque em estabelecer uma conexão real. Perguntas específicas sobre projetos recentes ou desafios superados podem criar boas bases.

3. Conheça novos departamentos

Explore a diversidade da sua empresa durante a festa. Converse com colegas de diferentes departamentos para compreender melhor as dinâmicas internas. Essa abordagem não apenas enriquece sua compreensão sobre a organização, como cria laços além do seu círculo profissional imediato.

4. Prepare o seu “elevator pitch”

Tenha uma breve apresentação sobre quem você é e o que faz na ponta da língua. Essa técnica, conhecida como "elevator pitch", pode te dar mais confiança e ser útil ao se deparar com líderes de outras áreas.

5. Mantenha o contato pós-festa

Após a festa, cultive os relacionamentos. Adicionar os novos contatos nas redes profissionais, além de manter interações nelas, são maneiras eficazes de consolidar as relações estabelecidas durante o evento.

“Lembre-se, a festa da firma não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade estratégica para fortalecer seu networking e, consequentemente, impulsionar sua trajetória profissional. Ao adotar essas práticas, você estará não apenas aproveitando o momento, mas investindo no futuro da sua carreira”, afirma Vasconcelos.