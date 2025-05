Dia do Hambúrguer: em 2024, brasileiros pediram quase 250 milhões de hambúrgueres no iFood

O hambúrguer segue firme como o prato favorito dos brasileiros no delivery, segundo dados do iFood. Nos primeiros quatro meses de 2025, a plataforma já entregou 72 milhões do alimento, um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2024.

O aumento reforça a popularidade do produto, que lidera a categoria Restaurante pelo quinto ano consecutivo. Foram quase 250 milhões de unidades entregues em 2024 — um salto de 207% em relação ao ano anterior, o que reflete o tamanho do mercado de lanchonetes no Brasil, forte especialmente nas capitais do Sudeste.

Em todo o Brasil no ano passado, havia cerca de 3 mil hamburguerias em funcionamento, e um número consideravelmente maior de lanchonetes. Até 2028, serão 3,4 mil, segundo estudo da Euromonitor. O iFood concentra a maior parte delas: 2,63 mil novos estabelecimentos foram cadastrados até abril de 2025, sendo 99% deles pequenos e médios empreendedores.

Para a diretora de marketing para negócios do iFood, Beatriz Pentagna, esse movimento evidencia o papel da plataforma em facilitar e ampliar oportunidades de venda, principalmente em comunidades variadas. “O hambúrguer é o item mais consumido do iFood e a tendência é ir muito além do tradicional e do fast food, com diversas variações: sem origem animal, low carb, feito de frango, camarão, salmão, atum, sushi, pernil, picanha, cordeiro e até mesmo linguiça”, explica.

O consumo concentrado nos finais de semana chama a atenção: a preferência pelo fim de semana representa 70% dos pedidos totais de hambúrgueres em restaurantes na plataforma. Segundo o iFood, domingo é o dia com maior número de pedidos — mais de 39 milhões —, seguido de sábado, com 37 milhões. Sexta-feira soma quase 33 milhões.

A moda dos hambúrgueres congelados

Curiosamente, nem todo mundo que pede hambúrguer no iFood prefere comer exatamente como o estabelecimento prepara. A comunidade que prefere cozinhar o próprio alimento cresceu nos últimos anos — sobretudo para os adeptos de dietas mais saudáveis. E o app funciona bem também para isso.

Além dos pedidos em restaurantes, o crescimento dos hambúrgueres congelados no Mercado do iFood foi considerável. Em 2025, o volume de pedidos desses produtos aumentou 238% em relação ao primeiro quadrimestre de 2024, passando de 9,7 mil para 32,8 mil unidades vendidas.

Os principais horários de consumo para esses hambúrgueres são durante a semana, especialmente no almoço, entre 10h e 15h, e no jantar, entre 17h e meia-noite.

“Observamos quanto o delivery de Mercado é cada vez mais uma tendência de consumo também para quem busca ingredientes para preparar seu hambúrguer em casa”, compartilha Pentagna. “Conseguimos entender que a tendência dos nossos clientes em transitar entre duas categorias do marketplace, para um mesmo produto, tem crescido. E é isso o que queremos: proporcionar comodidade e praticidade em todos os momentos”, finaliza a diretora de marketing para negócios do iFood.