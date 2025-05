T.T. Burger dá hambúrguer grátis por 1 ano no Dia do Hambúrguer

Para marcar presença no calendário de datas comemorativas do food service, a rede de hamburguerias brasileira T.T. Burger realizará duas ações promocionais de grande apelo ao consumidor: no Dia do Hambúrguer, celebrado nesta quarta-feira, 28, os 100 primeiros clientes de cada unidade participante ganharão um voucher que dá direito a um hambúrguer grátis por mês durante 1 ano; já no Dia da Batata (30 de maio), uma porção de batatas fritas poderá ser adquirida por apenas R$ 1 na compra de qualquer sanduíche.

As ações são válidas exclusivamente nas lojas físicas da marca, reforçando o foco na experiência presencial. A expectativa da rede é impulsionar a visibilidade, inclusive, nas redes sociais e atrair novos clientes com uma recompensa atrativa.

O produto oferecido no Dia do Hambúrguer será o carro-chefe da casa, o T.T. Burger, composto por 180g de carne angus premium, queijo meia cura derretido, alface e tomate orgânicos, picles de cebola roxa agridoce e molho T.T., servido no pão pintado da marca. “Essa é uma das mais importantes ativações da marca e busca proporcionar aos fãs uma forma única de consumir mensalmente seus sandubas favoritos”, diz o comunicado da empresa.

Já no Dia da Batata, o atrativo é o preço simbólico. A marca oferecerá sua tradicional porção de batatas fritas por apenas R$ 1 para quem comprar qualquer hambúrguer do cardápio. Segundo o T.T. Burger, o objetivo é ampliar o acesso à experiência completa da refeição.

A campanha reúne estratégias de escassez, fidelização e ativação no ponto de venda. Ao limitar a ação a um número reduzido de clientes e a datas específicas, a rede cria senso de urgência e exclusividade.

Com um cardápio assinado pelo chef Thomas Troisgros e posicionamento que valoriza ingredientes e identidade brasileira, o T.T. Burger reforça sua proposta de marca ao investir em ações de alto valor percebido. Desde sua fundação em 2013, no Arpoador (RJ), a rede tem apostado em iniciativas que combinam criatividade e autenticidade gastronômica para se destacar no segmento de hamburguerias artesanais.

Endereços participantes da ação do T.T. Burger: