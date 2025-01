'A cópia da cópia do produto outrora copiado': a resposta do Bob’s ao Burger King

No disputado mercado de fast food, as marcas têm investido cada vez mais em criatividade e humor para conquistar a atenção – e, quem sabe, o paladar – dos consumidores brasileiros.

No episódio mais recente, o Bob’s pegou carona na rivalidade entre Burger King e McDonald’s e publicou uma nota de apoio irônica, assinada pela fictícia “Ordem de Advogados do Bob’s (OA.B)”, em reação à campanha do BK que distribuirá sanduíches gratuitos para advogados registrados na OAB entre 13 e 15 de janeiro.

A ação da rede americana integra o lançamento do BK Taste 1.0, novo sanduíche que gerou comparações com um produto similar da concorrência, o Big Tasty, do McDonald’s. Para reforçar sua posição, o Burger King convidou juristas de todo o Brasil a “atestarem a originalidade” do novo lanche e compartilharem suas opiniões.

No vídeo promocional, o Burger King ainda rebate as acusações de imitação, afirmando que o BK Taste 1.0 não é uma cópia e sugerindo que, na verdade, o McDonald’s teria se inspirado no Whopper para criar o Big Tasty. "E assim chegamos à conclusão de que poderíamos copiar a cópia, já que tecnicamente estaríamos copiando nós mesmos", diz o filme publicitário.

Com humor refinado e linguagem jurídica, a OA.B' manifestou "solidariedade aos advogados ora associados ao BK, que optaram por reproduzir a cópia da cópia de um produto outrora copiado". O texto faz referência direta à disputa entre as redes de fast-food sobre a originalidade de seus produtos.

A nota aproveita para destacar um diferencial do Bob's: o Milk Shake Crocante. Utilizando termos jurídicos como "data máxima vênia" e "ad perpetuam", a marca afirma que, "embora outros tenham tentado, ninguém conseguiu reproduzir com sucesso sua receita exclusiva".

O documento encerra com uma declaração categórica: "não há recurso cabível, em qualquer instância jurídica ou culinária" capaz de contestar a superioridade do Milk Shake do Bob's, selando o argumento com a expressão latina "jure et facto" (por direito e de fato).

Pelos comentários na publicação no Instagram, a brincadeira parece ter agradado os consumidores. No entanto, muitos questionaram se a rede brasileira também distribuiria milk-shakes gratuitamente.

“Contra fatos não há argumentos. Assim sendo, disponibilizem o milk-shake para que possamos apurar os fatos!”, brincou um seguidor. “Libera o milk-shake crocante pra advocacia”, pediu outro. “Não queremos mais nota de repúdio, queremos milk-shake grátis”, comentou um terceiro. Até o momento, o Bob’s não se manifestou sobre os questionamentos em sua página.

Marcas de fast food mais consumida fora de casa no Brasil

Um ranking da Kantar, especializada em dados e consultoria, revelou as marcas de fast food mais consumidas fora de casa no Brasil. O estudo, apresentado em setembro, indicou que o McDonald’s lidera a preferência dos brasileiros, seguido pelo Burger King e pelo Grupo Habib’s.

A pesquisa utiliza a métrica CRP (Consumer Reach Points), que mensura quantos indivíduos estão comprando produtos de determinada empresa e com que frequência isso ocorre. Quanto maior o número, mais acessada é a marca. Diferentemente de um ranking por volume de vendas, o CRP indica as marcas com mais pontos de contato com o consumidor.

Mesmo com uma redução na frequência e penetração de compra no último ano, o Méqui lidera o ranking, com 41,9 milhões de CRPs. Em seguida, aparece o Burger King, com pouco mais de 26 milhões de pontos, destacando-se pelo crescimento no número de compradores (+3,9%). Já o Grupo Habib’s, com 15,3 milhões de CRPs, registrou alta de 17,5% em novos consumidores, consolidando-se no terceiro lugar.