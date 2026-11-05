Tramontina cria marca premium e estreia no mercado de metais para banheiro

Garibaldi (Rio Grande do Sul)* — A Tramontina está ampliando a atuação no mercado de produtos para casa com a criação de uma nova marca, a Tramontina Althea. Segundo a empresa, a proposta é atender a consumidores e profissionais que buscam soluções em que materiais, estética e acabamento tenham peso na escolha, além da funcionalidade.

segmento de metais para banheiro de médio e alto padrão, com a coleção Normandie, que direcionam a marca ao O lançamento também marca a estreia da companhia node médio e alto padrão, com a coleção, que direcionam a marca ao mercado premium

A iniciativa faz parte de um projeto mais amplo de reorganização do portfólio de marcas da companhia, iniciado em 2026, ano em que a fabricante brasileira completa 115 anos. De acordo com Rosane Mesturini Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina, a mudança busca dar mais clareza à proposta de cada negócio da empresa, que, além de utensílios domésticos, atua em segmentos como construção civil, indústria, agronegócio, setor automotivo e hospitalidade.

"A Tramontina continua sendo a nossa marca soberana, enquanto estruturamos um ecossistema com marcas com propostas específicas para cada mercado", explica Fantinelli.

Segmentação de produtos

A fabricante já vinha criando marcas voltadas a segmentos específicos, como a Tramontina Master, direcionada a profissionais da construção civil, do agronegócio e da área elétrica, e a Tramontina Trilha, lançada em 2026 para o mercado de hospitalidade. Nesse contexto, a Althea passa a ocupar uma posição voltada a produtos premium, com design e materiais diferenciados.

"A Althea amplia nossa atuação e viabiliza a estreia no segmento de alto valor agregado, trazendo nossa experiência em aço inox para o ambiente do banheiro e mostrando a capacidade técnica e a autoridade da Tramontina para crescer também nesse novo mercado", analisa a executiva.

No evento de lançamento da nova marca, realizado na Serra Gaúcha, onde fica a cidade-berço da Tramontina, Carlos Barbosa (RS), a companhia apresentou os principais produtos que compõem a linha Althea. A seleção inclui novidades e itens que migram de outros segmentos da marca para a Althea, caso da Tramontina Guru, assistente culinário inteligente que combina cooktop por indução e conectividade com o celular.

A principal novidade da Althea é a coleção Normandie, que representa a estreia da Tramontina em metais e soluções para banheiros premium. A linha reúne 19 itens, entre torneiras, monocomandos, chuveiros, duchas e acessórios, e será apresentada a revendedores e parceiros em novembro.

A previsão é que os produtos cheguem aos pontos de venda a partir de janeiro de 2027.

A coleção foi desenvolvida integralmente em aço inox AISI 304, material que, segundo a empresa, oferece resistência à corrosão, durabilidade e facilidade de limpeza. O aço não possui chumbo em sua composição e é 100% reciclável. O desenho combina formas quadradas e arredondadas, com linhas retas e curvas, e inclui um manípulo estriado para facilitar o manuseio.

Um século de experiência

A entrada no segmento, segundo Felipe Lazzari, diretor comercial da Tramontina, aproveita uma experiência já construída pela companhia em outras categorias. A empresa atua há anos com monocomandos de aço inox para cozinhas e tem histórico no desenvolvimento de produtos com o material em diferentes linhas.

“Não estamos começando do zero. Chegamos aqui com um século de domínio do uso do inox. Somos líderes no mercado de cubas de cozinha e temos mais de uma década de atuação com monocomandos e torneiras de inox para cozinha. O que fizemos agora foi trazer essa experiência para um novo ambiente da casa, o banheiro”, disse Lazzari durante o evento.

A companhia estima que o segmento de banheiro represente cerca de 10% do negócio da unidade nos próximos anos.

A coleção também incorpora recursos voltados ao uso de água. De acordo com o executivo, os monocomandos contam com um sistema que evita o desperdício de água fria na primeira abertura, enquanto a descarga de fluxo duplo permite controlar o volume utilizado. A linha terá garantia de dez anos, segundo a apresentação dos executivos.

Para a Tramontina, a nova categoria também representa uma oportunidade de ampliar o portfólio de seus revendedores. Segundo Lazzari, a empresa pretende fortalecer o negócio de parceiros que já comercializam cubas, acessórios e eletrodomésticos da marca, adicionando soluções para banheiro e projetos de arquitetura.

O lançamento da Althea também está associado à remodelação do showroom da Tramontina TEEC, unidade criada em 1998 e voltada a produtos de alto valor agregado, como cubas, tanques, acessórios e eletrodomésticos. Localizado em Carlos Barbosa, o espaço foi reformulado para aproximar clientes e especificadores do portfólio da empresa.

*A jornalista viajou a convite da Tramontina