United Airlines estreia acesso a contas pessoais do Spotify durante voos

A United Airlines anunciou nesta quinta-feira, 5, uma parceria com o Spotify para levar o acesso a contas pessoais da plataforma às telas individuais dos assentos de seus aviões. Com a novidade, os passageiros poderão ouvir músicas, podcasts e audiolivros e assistir a vídeos diretamente do sistema de entretenimento a bordo, mas conectados às suas contas pessoais.

A iniciativa é inédita no setor aéreo: a United é a primeira companhia do mundo a permitir que passageiros façam login em suas próprias contas do Spotify nas telas dos aviões. A integração dá acesso a playlists, recomendações personalizadas e conteúdos salvos, além de permitir que o usuário retome a reprodução de onde parou.

Para acessar o serviço, basta escanear um código QR exibido na tela do assento com a câmera do celular. A conta é vinculada à tela e o passageiro pode navegar por sua biblioteca pessoal. O celular também pode funcionar como controle remoto para selecionar títulos e ajustar a reprodução.

Parceria tripla

Para viabilizar o serviço, outra empresa está envolvida no projeto, a SpaceX. Em comunicado, a United afirma que a novidade estará disponível em voos elegíveis e depende da conectividade oferecida pela Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX.

A companhia prevê ampliar a integração para metade de sua frota até o segundo trimestre de 2027.

A parceria amplia uma iniciativa que as duas empresas começaram em junho de 2025, quando a United passou a oferecer uma seleção de conteúdos do Spotify em suas voos. Na ocasião, o catálogo incluía mais de 450 horas de audiolivros, podcasts em vídeo e playlists. Desde o lançamento, segundo a companhia aérea, mais de 2,3 milhões de passageiros consumiram 1,9 milhão de horas de conteúdo da plataforma a bordo.

Com a nova integração, a experiência deixa de depender apenas de um catálogo previamente selecionado e passa a incorporar os hábitos de consumo de cada passageiro.

“Nossos clientes estão acostumados a assistir a conteúdos de entretenimento personalizados, o que deve permanecer quando embarcam em um de nossos aviões. Agora, graças à Starlink, eles podem assistir e ouvir seu próprio conteúdo do Spotify diretamente na tela individual do assento e continuar de onde pararam”, afirmou Andrew Nocella, diretor comercial da United Airlines, em comunicado.

Entretenimento e conectividade

A integração com o Spotify faz parte de um conjunto de investimentos da United em entretenimento e conectividade a bordo. Atualmente, a companhia oferece mais de 181 mil telas individuais em sua frota, número que representa cerca de 85% dos aviões principais. Segundo a empresa, a expectativa é chegar a mais de 219 mil telas até o fim de 2027.

Além do Spotify, o sistema de entretenimento da empresa reúne mais de 2.500 horas de conteúdo, incluindo produções da Apple TV, HBO Max, A24 e Peacock.

A expansão da conectividade também está em andamento. Segundo a United, o Wi-Fi da Starlink já está disponível em mais da metade de seus voos diários. A meta é concluir a instalação do serviço em toda a frota antes do fim de 2027.

Como acessar o Spotify a bordo

Em voos elegíveis, o passageiro deve abrir o aplicativo Spotify na tela individual do assento e escanear o código QR com a câmera do celular. Se já estiver conectado à plataforma no aparelho, a conta poderá ser vinculada com um único clique. Caso contrário, será necessário fazer login pelo celular.

Após a conexão, será possível acessar a biblioteca pessoal, as recomendações e os conteúdos salvos, além de retomar a reprodução de músicas, vídeos, audiolivros e playlists. O passageiro também poderá salvar novos títulos.

Ao final do voo, a conta do Spotify será desconectada automaticamente da tela do assento. O passageiro também poderá encerrar a sessão manualmente durante a viagem.