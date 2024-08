Neil Patel: IA deve ser usada para otimizar processos e não para gerar conteúdos de fato

Pioneiro no desenvolvimento de estratégias de comunicação e crescimento no mercado digital, o britânico Neil Patel é um entusiasta do uso da inteligência artificial (IA) generativa por criadores de conteúdo. No entanto, com base em sua experiência e nas muitas métricas analisadas, o especialista alerta que a tecnologia deve ser usada como uma ferramenta para planejamento e otimização de processos, e não para a geração de conteúdo propriamente dito.

De passagem pelo Brasil para palestrar no Hotmart Fire, festival de marketing, empreendedorismo e inovação que acontece há quase 10 anos em Belo Horizonte (MG), o autor best-seller do The New York Times conversou com a EXAME sobre o impacto da IA na creator economy – mercado que hoje movimenta US$ 250 bilhões por ano, podendo atingir US$ 480 bilhões nos próximos quatro anos, de acordo com dados do Goldman Sachs Research.

“A IA generativa está democratizando a produção de conteúdo porque, agora, qualquer pessoa pode criar o seu próprio conteúdo, em qualquer idioma, em qualquer formato e com facilidade. Há até podcasts que são puramente criados por IA, por exemplo”, analisa Patel.

Há um problema, porém: a democratização, neste caso, também é generalista. Segundo o marqueteiro, conteúdos criados por IA ainda são “engessados” e sem personalização, o que afeta diretamente a conexão com o público.

“Essa é a questão: embora a IA esteja ajudando a criar conteúdo em massa, falta expertise, autoridade e confiança para a tecnologia. Coisas que, quando você integra ao seu conteúdo, o torna especial. Como humanos, fazemos esse trabalho muito melhor que a IA”.

Brasileiros podem se destacar - se tiverem paciência

Entre abolir a IA generativa do dia a dia ou utilizá-la para gerar 100% do conteúdo, Neil Patel aconselha os criadores brasileiros a investirem no meio-termo. Para ele, a tecnologia pode ajudar influenciadores e marcas nacionais a dominarem o mercado global de conteúdo. O Brasil, vale destacar, é um dos países com maior número de criadores digitais do mundo: aproximadamente 20 milhões, de acordo com dados do relatório de Macrotendências da Creator Economy da Youpix.

“O mercado brasileiro é ótimo. Vocês têm universidades incríveis, desenvolvimento científico e tecnológico, e tudo o que os outros mercados têm. Mas focar em um alcance global é o grande diferencial para um empreendedor hoje”, analisa.

A visão do fundador da NP Digital sobre o mercado nacional é de alguém que conhece em detalhes o país. O público brasileiro é o terceiro maior consumidor dos conteúdos do ‘guru do marketing digital’, atrás apenas de Estados Unidos e Índia. A NP Digital tem um braço de atuação no Brasil, e o site oficial de Patel, inclusive, oferece conteúdos em português.

É com conhecimento de causa, portanto, que Neil Patel fala que a urgência em obter resultados, típica dos brasileiros, é o grande vilão dos negócios digitais do país. Segundo ele, “o brasileiro é muito impaciente. Se o resultado não vem em quatro meses, ele já pensa em desistir. Mas tudo sempre acontece a longo prazo. Os criadores brasileiros têm um potencial incrível, mas é preciso ter paciência para ter resultados”.

Neil Patel (Divulgação)

3 formas de usar a IA dentro da economia criativa

1. Produção de conteúdo em vários idiomas

A produção de materiais em qualquer idioma é justamente uma das três dicas de Neil Patel para uso da inteligência artificial por criadores de conteúdo brasileiros. “Já consumimos conteúdos em idiomas que, muitas vezes, não entendemos. Mas agora, você pode simplesmente me fazer falar português em um vídeo para o seu público usando apenas uma ferramenta de IA”.

2. Avaliação do negócio

Patel também indica usar a tecnologia para coleta de dados e análises do negócio. “É a parte mais chata do trabalho e a maioria dos criadores não analisa os próprios dados, especialmente sobre o que está funcionando ou não em suas estratégias. A IA pode fazer isso por você muito mais eficiente e rápido, permitindo que você concentre seu tempo e energia nas coisas que geram dinheiro – o conteúdo”.

3. Pesquisa para novas estratégias

Por fim: use a IA para fazer a sua pesquisa. “O que realmente ajuda um conteúdo a ser diferenciado é uma boa pesquisa. Isso permite que você crie conteúdos de forma mais eficiente. Um exemplo: a IA pode indicar que o seu público prefere vídeos de 30 segundos e não de 1 minuto, o que impacta diretamente na sua estratégia de criação”.